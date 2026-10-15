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Chorého návrat ke kořenům? Tentokrát by v Plzni musel přijmout jinou roli

Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a PlzníZdroj: Blesk:TONDA TRAN
Tomáš Chorý rozhodl o výhře Slavie
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Antonín Křapka ze Zlína
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý z penalty napoprvé neuspěl
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Jonáš Bartoš
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KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Zvlášť po špatném představení v Baku okamžitě řeknete: Tomáše Chorého už nebrat! Na nejvyšší evropský level v Lize mistrů to není, doma přibývají karty, fauly, neustálý tlak soupeře, nenávist fanoušků i okolí. Adolf Šádek a jeho kolegové ale zřejmě přemýšlejí jinak. Dvoumetrového chlapa chtějí skoro za každou cenu zpátky do Plzně.

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Když se to povede, ukážou svaly, že po letech slávistické dominance v tabulce i v přestupovém zákulisí vytrhnou rivalovi vysoce ceněného hráče. Osobnost, která postavou, vítěznou náturou a bohatou historií budí respekt jenom tím, když vstoupí na prvoligový trávník.

Dva poslední tituly i ty dva z předchozí éry v Plzni hovoří jasně. Čistě pragmaticky: Chorý doručuje góly, emoce i potřebné výsledky. Nezhroutí se z těžkých okamžiků, pokud by se pro návrat rozhodl, ustál by i některé negativní komentáře západočeských fanoušků. Nikdy neztratil vztah ke klubu, byť již třetí rok střílí branky za úhlavního rivala.

Comeback, nebo odchod do ciziny?

Na druhou stranu – Chorý nemládne, vstupuje do závěrečné fáze kariéry. Má před sebou zřejmě poslední velký kontrakt, tělo opotřebované více než dvanácti lety v lize. Vždyť naposledy právě proti Plzni skoro omdlel vyčerpáním.

Pro Viktorii může být cenným artiklem, ale dlouhodobě nikoli do pozice prvního útočníka, jednoho z nejlépe placených hráčů týmu. Spíš by se v uvažované čtyřletce musel postupně vracet k plzeňským kořenům – přijmout roli potřebného hráče, ale nikoli toho, na něhož se nahodí největší břímě. Jako v období s Jeanem-Davidem Beauguelem nebo jinými útočnými plzeňskými esy. Chorý často pomáhal týmu v roli náhradníka, šel na plac ve chvíli, kdy byla třeba hrubá síla i tlak na soupeřovu defenzivu.

Možná i pro něj by nakonec bylo po třicítce lepší, pokud kývne na nabídku třeba i z exotičtější destinace, kde může hrát fotbal víc v klidu. Nebýt hlavním terčem, nestresovat se a s rodinou poznat jinou kulturu i prostředí. Angažmá mimo Česko mu může prospět víc než podruhé nahánět pražské rivaly.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
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