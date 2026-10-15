Chorého návrat ke kořenům? Tentokrát by v Plzni musel přijmout jinou roli
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Zvlášť po špatném představení v Baku okamžitě řeknete: Tomáše Chorého už nebrat! Na nejvyšší evropský level v Lize mistrů to není, doma přibývají karty, fauly, neustálý tlak soupeře, nenávist fanoušků i okolí. Adolf Šádek a jeho kolegové ale zřejmě přemýšlejí jinak. Dvoumetrového chlapa chtějí skoro za každou cenu zpátky do Plzně.
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Když se to povede, ukážou svaly, že po letech slávistické dominance v tabulce i v přestupovém zákulisí vytrhnou rivalovi vysoce ceněného hráče. Osobnost, která postavou, vítěznou náturou a bohatou historií budí respekt jenom tím, když vstoupí na prvoligový trávník.
Dva poslední tituly i ty dva z předchozí éry v Plzni hovoří jasně. Čistě pragmaticky: Chorý doručuje góly, emoce i potřebné výsledky. Nezhroutí se z těžkých okamžiků, pokud by se pro návrat rozhodl, ustál by i některé negativní komentáře západočeských fanoušků. Nikdy neztratil vztah ke klubu, byť již třetí rok střílí branky za úhlavního rivala.
Comeback, nebo odchod do ciziny?
Na druhou stranu – Chorý nemládne, vstupuje do závěrečné fáze kariéry. Má před sebou zřejmě poslední velký kontrakt, tělo opotřebované více než dvanácti lety v lize. Vždyť naposledy právě proti Plzni skoro omdlel vyčerpáním.
Pro Viktorii může být cenným artiklem, ale dlouhodobě nikoli do pozice prvního útočníka, jednoho z nejlépe placených hráčů týmu. Spíš by se v uvažované čtyřletce musel postupně vracet k plzeňským kořenům – přijmout roli potřebného hráče, ale nikoli toho, na něhož se nahodí největší břímě. Jako v období s Jeanem-Davidem Beauguelem nebo jinými útočnými plzeňskými esy. Chorý často pomáhal týmu v roli náhradníka, šel na plac ve chvíli, kdy byla třeba hrubá síla i tlak na soupeřovu defenzivu.
Možná i pro něj by nakonec bylo po třicítce lepší, pokud kývne na nabídku třeba i z exotičtější destinace, kde může hrát fotbal víc v klidu. Nebýt hlavním terčem, nestresovat se a s rodinou poznat jinou kulturu i prostředí. Angažmá mimo Česko mu může prospět víc než podruhé nahánět pražské rivaly.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|10
|5
|2
|3
|17:13
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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