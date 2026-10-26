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Poslední varování v Plzni? Kováčův vzkaz hráčům, naději ztrácí i fanoušci Viktorie

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SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 1:2. Překvapení na západě Čech, OSMÁ letošní ztráta Viktorie • Zdroj: iSport.tv
Radoslav Kováč
Radost fotbalistů Pardubic
leva Tobias Boledovič z Pardubic a Amar Memič z Plzně
Jiří Panoš a jeho spoluhráči sledují míč padající do sítě
Fotbalisté plzeňské Viktorie
Amar Memič
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Jonáš Bartoš
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KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Pardubice, které vcelku úspěšně vede explzeňský trenér Jan Trousil, se stávají přízrakem Doosan Areny. V jarním výročním zápase (15 let od prvního titulu) senzačně zvítězily 1:0, v neděli podruhé za sebou vyplenily výsostné území ambiciózního favorita (2:1). Fotbalisté Viktorie se dál topí v mizérii aktuálního ročníku Chance Ligy, na tiskové konferenci se do týmu opřel i Radoslav Kováč. Opakují se věci, které jsou v současném kádru západočeského týmu hluboce zakořeněné.

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Týmu přestávají věřit i fanoušci. V Doosan Areně se jich v deštivé a chladné neděli sešlo pouze lehce přes šest tisíc. Po další porážce, na domácím stadionu už páté v sezoně, mnozí z nich opouštěli tribuny předčasně. Promrzlí a hlavně zklamaní z toho, jak se dlouhodobě úspěšný tým aktuálně prezentuje.

Kádr s talenty, kteří ale lajdácky vypouští části zápasů

Plzeň opakuje stále stejné chyby, ztrácí body a kupí porážky. Laciné góly daruje soupeři, mužstvo postrádá mentální sílu na to, aby špatně se vyvíjející utkání otočilo. „Jde to i za mnou, já volím sestavu,“ spustil kritiku na nedělní tiskové konferenci viditelně zdrcený trenér Radoslav Kováč.

Do Plzně naskočil na konci srpna, na lavičce odkoučoval dvanáct utkání. Polovinu zápasů skončil jako poražený. Bilance, jaká by se v předchozích obdobích ve Viktorii pod Adolfem Šádkem jen těžko tolerovala.

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