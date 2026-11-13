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První finále pro Deniu. Bojácnost a pomalost stranou, v Chorvatsku hlavně pro body

Trenér Santi Denia
Trenér Santi DeniaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Santi Denia a Luis de la Fuente
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
Zklamaní čeští fotbalisté po závěrečném hvizdu
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Jonáš Bartoš
Jonáš Bartoš
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KOMENTÁŘE JONÁŠE BARTOŠE | Ani jeden z trenérů na české reprezentační lavičce nevstoupil do angažmá výsledkově horším způsobem, než Santi Denia. Přesto má španělský odborník nadále důvěru hráčů i podporu od vedení fotbalové asociace, aby pokračoval v rozjeté cestě. Pochvaly a dobré nastavení týmu jsou hezké, ale je třeba se podívat i na druhou stranu mince – v Chorvatsku je v rámci posledního kola Ligy národů nutný tříbodový výsledek a zlepšení mnohých věcí. Jak přiznal sám kouč – v Osijeku půjde o první velké finále.

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Pět porážek po sobě se kouše složitě, na papíře vypadají šíleně. Byť český tým soupeřil s nejlepšími výběry světa, nelze donekonečna omlouvat výsledky s nulovým ziskem. Mrzuté jsou červené kiksy kapitána Ladislava Krejčího, opakující se chyby nebo mizerné vstupy do zápasů.

Třeba ve čtvrtek na Letné měli Španělé v prvním poločase 31 doteků ve vápně soupeře, domácí pouze tři a ani jednu střelu na bránu. David Jurásek nedokázal obejít soupeře, Ryan Naderi s Adamem Hložkem se skoro nepotkali s míčem. Jen výjimečně se dostávali do zajímavé pozice na polovině soupeře.

Pěkné akce? Jen chvilkové štěky

Nedostatků najdeme v české hře mnohem víc. Santi Denia chce držet míč, ale někteří hráči náročný styl hůř zvládají. Zbytečně

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