První finále pro Deniu. Bojácnost a pomalost stranou, v Chorvatsku hlavně pro body
KOMENTÁŘE JONÁŠE BARTOŠE | Ani jeden z trenérů na české reprezentační lavičce nevstoupil do angažmá výsledkově horším způsobem, než Santi Denia. Přesto má španělský odborník nadále důvěru hráčů i podporu od vedení fotbalové asociace, aby pokračoval v rozjeté cestě. Pochvaly a dobré nastavení týmu jsou hezké, ale je třeba se podívat i na druhou stranu mince – v Chorvatsku je v rámci posledního kola Ligy národů nutný tříbodový výsledek a zlepšení mnohých věcí. Jak přiznal sám kouč – v Osijeku půjde o první velké finále.
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Pět porážek po sobě se kouše složitě, na papíře vypadají šíleně. Byť český tým soupeřil s nejlepšími výběry světa, nelze donekonečna omlouvat výsledky s nulovým ziskem. Mrzuté jsou červené kiksy kapitána Ladislava Krejčího, opakující se chyby nebo mizerné vstupy do zápasů.
Třeba ve čtvrtek na Letné měli Španělé v prvním poločase 31 doteků ve vápně soupeře, domácí pouze tři a ani jednu střelu na bránu. David Jurásek nedokázal obejít soupeře, Ryan Naderi s Adamem Hložkem se skoro nepotkali s míčem. Jen výjimečně se dostávali do zajímavé pozice na polovině soupeře.
Pěkné akce? Jen chvilkové štěky
Nedostatků najdeme v české hře mnohem víc. Santi Denia chce držet míč, ale někteří hráči náročný styl hůř zvládají. Zbytečně