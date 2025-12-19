Vzpomínka na Pavla Srnička, období bez Salaha a spol. v Premier League začíná
BLOG KARLA HÄRINGA | V Premier League přichází tradičně nabitý vánoční čas. Od soboty až do Nového roku nabídne rovných třicet zápasů. A během svátečního období se bude také vzpomínat na českého brankáře Pavla Srnička.
Úvod 17. kola obstará velmi atraktivní souboj Newcastle United - Chelsea (od 13:30). Právě s týmem „Strak“ je neodmyslitelně spojena kariéra českého gólmana, který nás před deseti lety opustil velmi předčasně, ve věku 47 let.
Právě 19. prosince 2015 zkolaboval nedaleko svého bydliště, deset dní ležel v umělém spánku a 29. prosince zemřel.
Rozhodli jsme se před časem, že o Pavlu Srničkovi natočíme dokumentární film, ve kterém připomeneme především jeho kariéru v Anglii. Půlhodinový snímek se jmenuje PAVEL IS A GEORDIE. Stejně jako kniha, kterou kdysi vydal. Tenhle název totiž nejlépe vystihuje, co rodák z Bohumína pro klub, ale především pro fanoušky znamenal. Proč se tam cítil jako doma a proč si ho příznivci „Magpies“ tak oblíbili a přijali ho za svého (Geordie je označení pro rodáky z města na řece Tyne).
Natáčeli jsme přímo v Newcastlu, kam jsme vzali i Pavlova bratra Milana – v upřímné a otevřené zpovědi si připomněl nejbolestivější chvíle svého života, ale zavzpomínal i na začátky, kdy byli jako v Jiříkově vidění.
Setkali jsme se dlouholetými přáteli někdejšího reprezentačního gólmana i jeho bývalého brankářského parťáka – Steva Harpera. A taky jsme mluvili se dvěma velkými legendami. Ale jména si zatím nechám pro sebe, ať se máte na co těšit (případně je brzy najdete na našich sociálních sítích).
Ovšem jednu věc mile rád prozradím. Těšit se můžete na velkou porci archivních, v některých případech opravdu exkluzivních záběrů, které ještě nebyly k vidění. Premiérově můžete sledovat dokumentární film v pondělí 22. prosince od 20:00 na CANAL+ Sport.
Do archivu budou možná brzy patřit i výkony Mohameda Salaha v dresu Liverpoolu. Ale to zjistíme až v průběhu ledna příštího roku podle toho, kam zamíří, jakmile se vrátí z Poháru afrických národů, který startuje tento víkend.
To, co je jisté už teď, že se bez „egyptského krále“ musí Liverpool obejít na několik týdnů. Otevírá se šance pro jeho nástupce, aby zazářili. Pozornost bude upřena především na Floriana Wirtze, který zatím stále čeká na svůj první gól či asistenci v Premier League. To, jak vypadá herní styl Liverpoolu bez Salaha, rozebereme v sobotním studiu MatchTime, které začíná v 18:00.
Absence některých afrických hráčů neřeší jen „Reds“, ale hned 14 klubů. Největší ztráty počítá Sunderland, který přijde o šest borců. S oslabením se musí vyrovnat i Fulham (3 hráči) nebo Manchester United (taky 3), který nemůže počítat s Bryanem Mbeumem. Jak si s tím poradí ve velmi nabitém programu, to začneme zjišťovat už od sobotních utkání.
Přeji vám krásné a klidné svátky plné fotbalu na CANAL+ Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|2
Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38:16
|34
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27:15
|28
|5
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|6
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|7
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|8
Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19:17
|26
|9
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|10
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|11
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|12
Newcastle
|16
|6
|4
|6
|21:20
|22
|13
Bournemouth
|16
|5
|6
|5
|25:28
|21
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|16
|6
|2
|8
|22:25
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|16
|3
|4
|9
|19:32
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|16
|0
|2
|14
|9:35
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup