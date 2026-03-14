Poslední šance pro Tudora? Kritiku schytává ze všech stran. I za Kinského
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT KARLA HÄRINGA | Je pěkně živo ve fotbalové Anglii, ne že ne. Jednak se tam vzpamatovávají z výsledkového průšvihu většiny zástupců Premier League v Lize mistrů a hledají se příčiny nezdarů. Speciální kategorií pak tvoří Tottehnam Hotspur. Tam je momentálně špatné úplně vše, alespoň to tak vypadá zvenčí.
Tři třígólové porážky v Champions League (Manchester City na Realu, Chelsea proti PSG a Spurs na půdě Atlétika), jedna těsná prohra Liverpoolu na Galatasarayi, k tomu jedna (šťastná) remíza Arsenalu v Leverkusenu a (smolná) Newcastlu s Barcelonou.
Šestici zástupců Premier League pochopitelně před odvetami v příštím týdnu čeká víkendové zápolení na domácí scéně. V sobotu přivítá Arsenal Everton a Manchester City zajíždí na stadion West Hamu United. Oba zápasy pokryje přímo z místa reportér Karel Tvaroh v rámci studia Match Time. A pokusí se o netradiční kousek, nejprve se přihlásí z Emirates Stadium, a pokud nevyzpytatelná londýnská doprava nezažije slabší den, měl by se včas přihlásit z olympijského stadionu, tedy z domova „Hammers“.
V rámci 30. kola máme pro diváky ještě jedno zápasové studio - v neděli z Anfieldu. Tam vyrazím ve společnosti Karla Poborského.
Trápící se Spurs míří do Liverpoolu
Domácí Liverpool přivítá Tottenham. Tenhle souboj připomíná, jak rychle se časy mění. Když se na konci loňského dubna oba soupeři utkali ve stejné aréně, Reds po výhře 5:1 slavili dvacátý mistrovský titul. Obhajoba je pryč, aktuálně tým Arneho Slota bojuje o příčky zajišťující účast v příštím ročníku Ligy mistrů.
Ale co by za to dali Spurs. I když se před výjezdem na Anfield nachází na stejné pozici jako při poslední návštěvě – jsou 16. – jejich aktuální situace je mnohem horší. Zatímco před rokem měli šestnáctibodový náskok na sestupové příčky (po 33 kolech), teď jsou (po 29.) v bezprostředním ohrožení, jen s bodíkem k dobru na osmnáctý West Ham.
A situace uvnitř klubu je mimořádně špatná. Největší kritika se valí na trenéra Igora Tudora. Opravdu ze všech stran, od fanoušků, expertů či bývalých hráčů Spurs. A co je nejhorší, pravděpodobně i z kabiny. Podle zdrojů Daily Telegraph prý není v šatně jediný hráč, který by měl důvěru v jeho metody. Rozestavení, herní styl, nasazování hráčů mimo jejich pozice a podobně.
A co prý naštvalo hráče ještě víc, byl způsob, jakým se Igor Tudor zachoval k českému brankáři Antonínu Kinskému. Toho po dvou velkých chybách a celkově třech inkasovaných gólech během úvodní čtvrthodiny vystřídal. Na to má právo, jenže zdrceného Kinského nechal projít okolo do kabin, aniž by se ho snažil nějak povzbudit. Ignoroval ho.
Bohužel pro Tottenham to vypadá, že hráči naopak ignorují Tudora a jeho metody. Všeobecně se má za to, že v případě další porážky, páté během jeho působení, by se Chorvat poroučel. Jestli to bude na záchranu stačit, to nikdo nedokáže odhadnout. Klasická věta: too big to go down, tedy příliš velký klub na to, aby sestoupil, v tomto případě platit nemusí.
To vše můžete sledovat o víkendu na CANAL+ Sport, včetně našich studií. Tak buďte u toho s námi. A jen pro připomenutí, v pondělí 16. března odvysíláme TV premiéru druhé epizody projektu Big Pete – tentokrát vyzpovídá Petr Čech legendu Arsenalu – Roberta Pirese. Můžu jen vřele doporučit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|30
|20
|7
|3
|59:22
|67
|2
Manchester City
|29
|18
|6
|5
|59:27
|60
|3
Manchester Utd.
|29
|14
|9
|6
|51:40
|51
|4
Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39:34
|51
|5
Chelsea
|29
|13
|9
|7
|53:34
|48
|6
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|29
|12
|4
|13
|40:43
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Newcastle
|29
|11
|6
|12
|42:43
|39
|13
Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33:35
|38
|14
Brighton
|29
|9
|10
|10
|38:36
|37
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39:46
|29
|17
Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28:43
|28
|18
West Ham
|29
|7
|7
|15
|35:54
|28
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup