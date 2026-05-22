A my už jdeme do finále. Premier League slaví i počítá ztráty, o co jde v posledním kole?
BLOG KARLA HÄRINGA Z CANAL+ SPORT | Nového vítěze Premier League už známe od úterý, ale nedělní kolo nabídne odpovědi na několik zbývajících otázek. A při jejich hledání mohou hrát důležitou roli i čeští fotbalisté: Antonín Kinský (Tottenham) a Tomáš Souček (West Ham). Tedy zástupci klubů, které bojují o záchranu.
Rozlučka se sezonou má být ve velkém stylu. A toho se na CANAL+ Sport chceme držet, proto stejně jako v předchozích sezonách nabídneme prodloužené studio. Stále oblíbenější pořad MatchTime začne už v 16 hodin.
A postupně se v něm přihlásíme ze třech různých stadionů. Nemůžeme chybět v Selhurst Parku, na stadionu Crystal Palace, kam přijede čerstvý mistr – Arsenal. Po utkání si „Kanonýři“ převezmou trofej pro vítěze a Martin Minha u toho nebude chybět.
Závěrečné kolo bývá nejen o oslavách, ale také o loučení. A Premier League přijde o několik legend. V pátek dopoledne potvrdil Manchester City to, o čem se nešuškalo, ale křičelo v Anglii během celého týdne. Pep Guardiola se rozhodl rok před vypršením smlouvy odejít (měl v ní klauzuli, která to umožnila). Po deseti letech tak opustí ligovou soutěž, kterou i svým nemalým přičiněním učinil nejlepší a nejatraktivnější na světě.
A ačkoliv už City nemohou získat titul, taková událost si zaslouží, abychom byli rovněž na místě, konkrétně Karel Tvaroh. A v jednom ze vstupů určitě padne zmínka také o dalších legendách, které opouští své kluby: liverpoolské duo Mohamed Salah-Andy Robertson.
V neděli na Anfieldu by se měli představit na hřišti proti Brentfordu. A i když už má LFC na 99 % jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů, mohou do milionářské soutěže pomoct i šestému klubu z PL. A to za předpokladu, že Aston Villa, vítěz Evropské ligy, prohraje na City, Liverpool vyhraje a odsune Villans na 5. místo. V takovém případě totiž připadne právo na start v LM i šestému celku.
Největší napětí a drama se velmi pravděpodobně odehraje v Londýně. Na stadionech Tottenhamu a West Hamu. Spurs jsou na 17. místě a potřebují bod k definitivní záchraně mimořádně zpackané sezony.
Jejich soupeřem bude Everton vedený trenérem Davidem Moyesem. Tedy mužem, který má ze svého předchozího působení West Ham v srdci. A kdyby se mu podařilo s „Toffees“ vyhrát na Tottenhamu – a zároveň by „Kladiváři“ porazili Leeds – pak by skotskému stratégovi asi postavili na West Hamu sochu…
Velké finále, jak jej nazval trenér Spurs Roberto de Zerbi, budu pro diváky CANAL+ Sport pokrývat já, a to z Tottenham Hotspur Stadium. Tlak, pod kterým půjdou hráči obou ohrožených klubů do boje, jim vůbec nezávidím. Ale k dramatickým finišům sezon to patří.
A vy u toho můžete být s námi. Samozřejmě, i po odehrání všech utkáních 38. kola na vás čeká minimálně hodinové pozápasové studio, včetně záběrů z předání trofeje a rozhovorů s hráči. Ve studiu na vás čekají moderátor Marek Skáčik a experti Karel Poborský se Zdeňkem „Bobbym“ Zlámalem. Tak hezkou zábavu!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69:26
|82
|2
Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76:33
|78
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57:53
|56
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57:50
|52
|9
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|10
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47:57
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|37
|4
|9
|24
|37:74
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup