A my už jdeme do finále. Premier League slaví i počítá ztráty, o co jde v posledním kole?

Mohamed Salah odehraje poslední zápas za Liverpool
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola
Fanoušci Arsenalu slaví titul
Tottenham v derby na hřišti Chelsea
Bournemouth v domácím souboji s Manchesterem City
Karel Häring
BLOG KARLA HÄRINGA Z CANAL+ SPORT | Nového vítěze Premier League už známe od úterý, ale nedělní kolo nabídne odpovědi na několik zbývajících otázek. A při jejich hledání mohou hrát důležitou roli i čeští fotbalisté: Antonín Kinský (Tottenham) a Tomáš Souček (West Ham). Tedy zástupci klubů, které bojují o záchranu.

Rozlučka se sezonou má být ve velkém stylu. A toho se na CANAL+ Sport chceme držet, proto stejně jako v předchozích sezonách nabídneme prodloužené studio. Stále oblíbenější pořad MatchTime začne už v 16 hodin.

A postupně se v něm přihlásíme ze třech různých stadionů. Nemůžeme chybět v Selhurst Parku, na stadionu Crystal Palace, kam přijede čerstvý mistr – Arsenal. Po utkání si „Kanonýři“ převezmou trofej pro vítěze a Martin Minha u toho nebude chybět.

Závěrečné kolo bývá nejen o oslavách, ale také o loučení. A Premier League přijde o několik legend. V pátek dopoledne potvrdil Manchester City to, o čem se nešuškalo, ale křičelo v Anglii během celého týdne. Pep Guardiola se rozhodl rok před vypršením smlouvy odejít (měl v ní klauzuli, která to umožnila). Po deseti letech tak opustí ligovou soutěž, kterou i svým nemalým přičiněním učinil nejlepší a nejatraktivnější na světě.

A ačkoliv už City nemohou získat titul, taková událost si zaslouží, abychom byli rovněž na místě, konkrétně Karel Tvaroh. A v jednom ze vstupů určitě padne zmínka také o dalších legendách, které opouští své kluby: liverpoolské duo Mohamed Salah-Andy Robertson.

V neděli na Anfieldu by se měli představit na hřišti proti Brentfordu. A i když už má LFC na 99 % jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů, mohou do milionářské soutěže pomoct i šestému klubu z PL. A to za předpokladu, že Aston Villa, vítěz Evropské ligy, prohraje na City, Liverpool vyhraje a odsune Villans na 5. místo. V takovém případě totiž připadne právo na start v LM i šestému celku.

Největší napětí a drama se velmi pravděpodobně odehraje v Londýně. Na stadionech Tottenhamu a West Hamu. Spurs jsou na 17. místě a potřebují bod k definitivní záchraně mimořádně zpackané sezony.

Jejich soupeřem bude Everton vedený trenérem Davidem Moyesem. Tedy mužem, který má ze svého předchozího působení West Ham v srdci. A kdyby se mu podařilo s „Toffees“ vyhrát na Tottenhamu – a zároveň by „Kladiváři“ porazili Leeds – pak by skotskému stratégovi asi postavili na West Hamu sochu…

Velké finále, jak jej nazval trenér Spurs Roberto de Zerbi, budu pro diváky CANAL+ Sport pokrývat já, a to z Tottenham Hotspur Stadium. Tlak, pod kterým půjdou hráči obou ohrožených klubů do boje, jim vůbec nezávidím. Ale k dramatickým finišům sezon to patří.

A vy u toho můžete být s námi. Samozřejmě, i po odehrání všech utkáních 38. kola na vás čeká minimálně hodinové pozápasové studio, včetně záběrů z předání trofeje a rozhovorů s hráči. Ve studiu na vás čekají moderátor Marek Skáčik a experti Karel Poborský se Zdeňkem „Bobbym“ Zlámalem. Tak hezkou zábavu!

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal37257569:2682
2Manchester City37239576:3378
3Manchester Utd.371911766:5068
4Aston Villa371881154:4862
5Liverpool371781262:5259
6Bournemouth371317757:5356
7Brighton3714111252:4353
8Chelsea3714101357:5052
9Brentford3714101354:5152
10Sunderland3713121240:4751
11Newcastle371471653:5349
12Everton3713101447:4949
13Fulham371471645:5149
14Leeds3711141249:5347
15Crystal Palace3711121440:4945
16Nottingham Forest3711101647:5043
17Tottenham379111747:5738
18West Ham37991943:6536
19Burnley37492437:7421
20Wolves373102426:6719
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

