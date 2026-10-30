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„Velká čtyřka“ Premier League v akci. To si žádá studio s legendami v Anglii!

Fotbalisté Arsenalu porazili Evertonu
Fotbalisté Arsenalu porazili EvertonuZdroj: ČTK / AP / Ian Walton
Fotbalisté Arsenalu porazili Evertonu
Fotbalisté Arsenalu porazili Evertonu
Fotbalisté Arsenalu porazili Evertonu
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Karel Häring
Karel Häring
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BLOG KARLA HÄRINGA | Mimořádný víkend čeká anglickou Premier League. A my věříme, že totéž se dá říct i o divácích CANAL+ Sport, kterým nabídneme něco, co v Česku a na Slovensku ještě k vidění nebylo. Posuďte sami…

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Naši pravidelní diváci vědí, že studia vysílaná přímo z Anglie už patří do naší nabídky. Když jsme v dubnu vysílali z Etihad Stadium a po zápase Manchester City-Arsenal se s námi přišel podělit o postřehy ze zápasů Erling Haaland, upřímně jsme se ptali sami sebe: „Čím to ještě můžeme překonat?“

Inspiraci jsme našli u kolegů z Viaplay, kteří pravidelně využívají znalostí a zkušeností tria legend Peter Schmeichel, Fredrik Ljungberg a Jaap Stam. Napadlo nás, že bychom zkusili aspoň dvakrát za sezonu něco jako „Víkend se Superstars“. Tedy přivézt do Anglie tři české fotbalové legendy.

Když jsme viděli rozlosování, tak právě 9. kolo nás hned nažhavilo. Souboje Chelsea-Manchester United a Liverpool-Arsenal. Přímé bitvy původní „Velké čtyřky“. Není nic víc…

Odlétá trojice legend

Začali jsme to řešit už během léta, nebylo jednoduché sladit termíny českých hvězd. Ale povedlo se. A do Anglie s námi odlétá trojice bývalých hráčů Liverpoolu: Patrik Berger, Vladimír Šmicer a Milan Baroš!

Poprvé se vám pod vedením moderátora Martina Minhy představí už v sobotu po obědě. A výjimečné obsazení studia si žádá i výjimečnou délku, proto začneme už ve 12:45 (zápas má výkop 13:30).

Věřím, že si to nenecháte ujít. Kdo může o Premier League mluvit poutavěji než ti, kteří ji hráli – v součtu nasbírali v nejvyšší anglické soutěži 472 startů.

Záběry z kabiny plus překvapení

Po utkání na Stamford Bridge se přesuneme do Liverpoolu. Slavný Anfield, někdejší domov českého tria, přijedou v neděli dobývat londýnští „Kanonýři“. I v tomto případě prodloužíme studio, začneme už v 16:45 (výkop v 17:30). Všechno můžete sledovat na CANAL+ Sport, nedělní studio i zápas poběží souběžně i na novém hlavní kanálu: CANAL+.

Nebudou chybět záběry z kabiny nebo plochy. Plus nějaká překvapení, která si necháme pro sebe, respektive pro diváky, abychom je nepřipravili o zážitek.

Držte nám palce a sledujte naše sociální sítě, abyste tam byli aspoň touto cestou s námi.

„Velká čtyřka“ v akci. To si žádá studio s legendami v Anglii!

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City870120:921
2Arsenal870113:521
3Brighton851223:716
4Liverpool843111:815
5Chelsea841317:1513
6Brentford825114:911
7Leeds82519:611
8Newcastle832312:1411
9Aston Villa83239:1211
10Hull City82429:810
11Everton82428:910
12Ipswich Town831412:1610
13Bournemouth823312:139
14Tottenham82338:109
15Fulham82248:108
16Manchester Utd.814310:137
17Crystal Palace82159:197
18Nottingham Forest81346:106
19Coventry City82066:156
20Sunderland81256:145
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