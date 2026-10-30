„Velká čtyřka“ Premier League v akci. To si žádá studio s legendami v Anglii!
BLOG KARLA HÄRINGA | Mimořádný víkend čeká anglickou Premier League. A my věříme, že totéž se dá říct i o divácích CANAL+ Sport, kterým nabídneme něco, co v Česku a na Slovensku ještě k vidění nebylo. Posuďte sami…
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Naši pravidelní diváci vědí, že studia vysílaná přímo z Anglie už patří do naší nabídky. Když jsme v dubnu vysílali z Etihad Stadium a po zápase Manchester City-Arsenal se s námi přišel podělit o postřehy ze zápasů Erling Haaland, upřímně jsme se ptali sami sebe: „Čím to ještě můžeme překonat?“
Inspiraci jsme našli u kolegů z Viaplay, kteří pravidelně využívají znalostí a zkušeností tria legend Peter Schmeichel, Fredrik Ljungberg a Jaap Stam. Napadlo nás, že bychom zkusili aspoň dvakrát za sezonu něco jako „Víkend se Superstars“. Tedy přivézt do Anglie tři české fotbalové legendy.
Když jsme viděli rozlosování, tak právě 9. kolo nás hned nažhavilo. Souboje Chelsea-Manchester United a Liverpool-Arsenal. Přímé bitvy původní „Velké čtyřky“. Není nic víc…
Odlétá trojice legend
Začali jsme to řešit už během léta, nebylo jednoduché sladit termíny českých hvězd. Ale povedlo se. A do Anglie s námi odlétá trojice bývalých hráčů Liverpoolu: Patrik Berger, Vladimír Šmicer a Milan Baroš!
Poprvé se vám pod vedením moderátora Martina Minhy představí už v sobotu po obědě. A výjimečné obsazení studia si žádá i výjimečnou délku, proto začneme už ve 12:45 (zápas má výkop 13:30).
Věřím, že si to nenecháte ujít. Kdo může o Premier League mluvit poutavěji než ti, kteří ji hráli – v součtu nasbírali v nejvyšší anglické soutěži 472 startů.
Záběry z kabiny plus překvapení
Po utkání na Stamford Bridge se přesuneme do Liverpoolu. Slavný Anfield, někdejší domov českého tria, přijedou v neděli dobývat londýnští „Kanonýři“. I v tomto případě prodloužíme studio, začneme už v 16:45 (výkop v 17:30). Všechno můžete sledovat na CANAL+ Sport, nedělní studio i zápas poběží souběžně i na novém hlavní kanálu: CANAL+.
Nebudou chybět záběry z kabiny nebo plochy. Plus nějaká překvapení, která si necháme pro sebe, respektive pro diváky, abychom je nepřipravili o zážitek.
Držte nám palce a sledujte naše sociální sítě, abyste tam byli aspoň touto cestou s námi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2
Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3
Brighton
|8
|5
|1
|2
|23:7
|16
|4
Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|6
Brentford
|8
|2
|5
|1
|14:9
|11
|7
Leeds
|8
|2
|5
|1
|9:6
|11
|8
Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9
Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|10
Hull City
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|11
Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|12
Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|13
Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|12:13
|9
|14
Tottenham
|8
|2
|3
|3
|8:10
|9
|15
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|16
Manchester Utd.
|8
|1
|4
|3
|10:13
|7
|17
Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|9:19
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|19
Coventry City
|8
|2
|0
|6
|6:15
|6
|20
Sunderland
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5
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