Novoroční vyhazov pro Marescu, Chelsea se chystá na šlágr proti City
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Londýnský velkoklub vstoupil novoročním vyhazovem kouče Enza Marescy do nejisté budoucnosti. A jeho nástupce? Velká neznámá. Po sportovní stránce jde o těžko pochopitelný tah. Podle aktuálních informací redakce CANAL+ Sport o sportovní stránku věci vlastně ani nešlo. Určitě ne v první řadě. Ale pro formu si shrňme, co všechno Maresca na Stamford Bridge dokázal, abychom se lépe zorientovali.
Chelsea se pod Marescou vydala jasným směrem. Italský kouč relativně rychle usměrnil početnou kabinu plnou převážně ambiciózních a méně zkušených fotbalistů. První a poslední kompletní sezóna vzájemné spolupráce vyústila v dobytí trůnu Konferenční ligy a přímý postup do Ligy mistrů z Premier League. Najednou se Chelsea nikdo nevysmíval za přestupovou politiku a už vůbec ne za fotbalovou výkonnost. Všechno si postupně sedalo, individuality rostly a s nimi i Maresca, pozvolna se etablující trenér na mapě elitního fotbalu.
Třináctého července Blues přehráli 3:0 PSG a radovali se z titulu pro vítěze MS Klubů (pořádaného organizací FIFA). Právě účinkování na americkém šampionátu mělo podle zlých jazyků Marescovi muže vykolejit při startu nové sezóny. Jenže ani to se vyloženě nestalo. Chelsea ještě na konci listopadu takřka držela krok v tabulce s městským rivalem z Arsenalu, se kterým jí po vzájemném duelu dělilo pět bodů a pár dní před tím dokázala v Lize mistrů vyškolit Barcelonu.
V prosinci získal italský kouč ocenění pro manažera měsíce, přesto se začaly objevovat trhliny nemalých rozměrů. Série podivných vyjádření eskalovala situaci, rojily se závažné spekulace a následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jak na hřišti, tak v zákulisí.
Následovníkem zřejmě prospekt ze Štrasburku
Podle informací jdoucích z anglické metropole se pustil Enzo Maresca do předem prohraného souboje, když se rozkmotřil s klíčovými muži „nad sebou“. Ať už za tím byla z větší části jeho touha po větší autonomii (v rámci přestupové politiky nebo nasazování uzdravených fotbalistů) nebo ambice stát se nástupcem bývalého šéfa Pepa Guardioly v Manchesteru City, na výsledku to nic nemění. Třeba se časem dozvíme detailnější obrysy. Tak či tak si troufnu říct, že je to obrovská škoda. Rozpoutané zemětřesení totiž může Chelsea vrátit o několik let dozadu.
I na poměry „americké Chelsea“ je aktuální situace v klubu zvenčí šokující nebo chcete-li překvapivá. Kdo ví, co to udělá s kabinou, které Marescův man-management dle mého vyloženě sednul.
Přivézt vhodného následovníka během nejnabitějšího období, kdy mančaftu znatelně dochází pára, je misí z kategorie nevděčných a nepravděpodobných. Američtí majitelé se zřejmě opřou o služby „svého“ prospektu v podobě Liama Roseniora, jehož si piplají ve francouzském Štrasburku. Podle kurzů je bývalý kouč Derby County či Hull City s hráčskou minulostí v Premier League jasným favoritem. Stejně jako Maresca by v době svého angažování patřil k těm nejméně zkušeným na vrcholové scéně. Otázka zní, co je vlastně onou prioritou hlavních představitelů BlueCo. Možná hledají někoho, kdo jim nebude klást přehnaný odpor.
Tím nechci vyloučit, že si za to Maresca nemůže převážně sám. Pro jeho slibně se rozvíjející kariéru je to pochopitelně velký zásah, ze kterého nemusí nutně profitovat. Ale jen bych se opakoval, z pražské kanceláře bych nerad vynášel rozsudek.
Těžko predikovat, čeho všeho se ještě dočkáme do nedělního výkopu 20. kola Premier League mezi Manchesterem City a Chelsea. V 18:30 bych ale u obrazovky CANAL+ Sport chybět nechtěl. Naše zápasové studio MatchTime startuje v 18:00, následuje tradiční pořad Extra Time, který během hodiny shrne kompletní dění v nejvyšší anglické lize.
Jménem celé redakce Vám přeju co nejlepší vstup do roku 2026.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37:12
|45
|2
Manchester City
|19
|13
|2
|4
|43:17
|41
|3
Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30:23
|39
|4
Liverpool
|19
|10
|3
|6
|30:26
|33
|5
Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32:21
|30
|6
Manchester Utd.
|19
|8
|6
|5
|33:29
|30
|7
Sunderland
|19
|7
|8
|4
|20:18
|29
|8
Everton
|19
|8
|4
|7
|20:20
|28
|9
Brentford
|19
|8
|3
|8
|28:26
|27
|10
Crystal Palace
|19
|7
|6
|6
|22:21
|27
|11
Fulham
|19
|8
|3
|8
|26:27
|27
|12
Tottenham
|19
|7
|5
|7
|27:23
|26
|13
Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|14
Brighton
|19
|6
|7
|6
|28:27
|25
|15
Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29:35
|23
|16
Leeds
|19
|5
|6
|8
|25:32
|21
|17
Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18:30
|18
|18
West Ham
|19
|3
|5
|11
|21:38
|14
|19
Burnley
|19
|3
|3
|13
|20:37
|12
|20
Wolves
|19
|0
|3
|16
|11:40
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup