Krize šampionů? Liverpool ztratil balanc. Salah a van Dijk jsou pouhým stínem
KOMENTÁŘ KARLA TVAROHA | The Reds v lize nevyhráli od domácího duelu proti Wolves. A to je už víc než měsíc. Od té doby zaznamenal tým Arneho Slota čtyři remízy v řadě a porážku na hřišti Bournemouthu. Navzdory výsledkovým i výkonnostním občerstvením v Lize mistrů má nizozemský kouč před sobotním duelem s Newcastlem o nějakou tu starost navíc.
Jeho tým totiž dohrával poslední soutěžní zápasy v improvizované obraně, jejíž složení při vší úctě k Endovi a spol. připomínalo spíš špatný vtip. A přitom se tomu všemu dalo předejít - v rámci letního přestupového okna.
Jenže vedení klubu se tehdy rozhodlo upřednostnit méně nákupů, od kterých si slibovalo maximum muziky. Kádr byl tak posílen dnešní optikou jednoznačně nerovnoměrně - o hráče s obřím ofenzivním potenciálem… a tak na klasické stopery obranáře už prostě nezbylo.
A když se od vás odvrátí štěstěna a nakupí se vám zranění, odejde forma klíčovým plejerům, máte zaděláno na obří sportovní malér. V rámci možností to Liverpool ještě celkem zvládá. Přesto se mohutně spekuluje o Slotově budoucnosti a mnozí označují aktuální stav The Reds jako krizi šampionů.
Nemusíte být fotbalovým analytikem, abyste si všimli, že Liverpool ztratil balanc - tedy něco, na čem Arne Slot postavil minulou sezonu. Tým se prezentoval herní vyvážeností, kdy uměl přepínat z postupných kombinací do rychlých protiútoků. A taky se mohl spolehnout na lídry Alissona, Virgila van Dijka a Mohameda Salaha.
Hlavně nizozemský stoper a egyptský křídelník jsou bohužel pro Slota pouhým stínem své „titulové” verze. Zatímco kapitán Van Dijk dává na place snad až příliš často najevo svou frustraci a netypicky často chybuje, neproduktivní Salah stihl před AFCONem mediální výstup ve stylu „hodili mě pod autobus”.
Slot si uvědomuje, že se potíže spíš kupí
S trochou empatie lze zkonstatovat, že to mají obě hvězdy složité, stejně jako jejich nadřízený na lavičce. Nemají se o co opřít. Málokoho bychom mohli s čistým svědomím z tábora The Reds označit za předváděné výkony jako pana spolehlivého.
Nabízí se Dominik Szoboszlai, který v některých pasážích sezony vyloženě hrál za dva až tři spoluhráče. Pak bychom mohli vyzdvihnout příchozího forvarda Huga Ekitikého, který do soukolí na Anfieldu zaplul s nečekanou přirozeností. Ale tím můžeme pomalu končit.
Slot působí na tiskovkách sympaticky, vyrovnaně. Uvědomuje si, že se potíže spíš kupí a nebude snadné Liverpool na delší dobu stabilizovat.
Zároveň novinářům umí dát zdravou perspektivu, ukázat určitý emoční odstup a nahlas přemýšlet o příčinách nečekaného propadu loňského mistra. To mu samozřejmě samo o sobě budoucnost v klubu nezajistí, ale z pohledu reportéra jde o vítané kratochvíle, kdy se můžeme lecčemu přiučit.
Liverpool se na přestupovém trhu vydal cestou nákupů ofenzivního potenciálu. Dnešní optikou je příliš jednoduché onu cestu odsoudit, zkritizovat. Hráči jako Frimpong, Isak, Wirtz, Kerkez nebo zmiňovaný Ekitiké přece museli patřit k transferovým terčům napříč nejrenomovanějšími fotbalovými adresami.
Ani optikou dneška přece není ostuda, že je přivedli na Anfield a že se některým dařilo méně, jiní se zranili. To ke sportu patří. Ale fakt, že Liverpoolu proklouzl do Manchesteru City Marc Guéhi za (optikou velkoklubů) směšných 20 milionů liber, to už je jiná.
Vedení klubu se musí probrat a pomoct zdecimovanému kádru. Jinak budeme nejspíš svědky předem prohraného boje. Slot má teď podle mě jedinou šanci na dosažení relativního úspěchu - po vzoru léta vrhnout všechno do útoku. V kádru má k dispozici koncentraci elitního talentu. Ale ruku na srdce, chtěli byste utratit přes 400 milionů liber a mít jednu jedinou variantu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42:17
|50
|2
Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47:21
|46
|3
Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35:25
|46
|4
Manchester Utd.
|23
|10
|8
|5
|41:34
|38
|5
Chelsea
|23
|10
|7
|6
|39:25
|37
|6
Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35:32
|36
|7
Fulham
|23
|10
|4
|9
|32:32
|34
|8
Brentford
|23
|10
|3
|10
|35:32
|33
|9
Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32:29
|33
|10
Everton
|23
|9
|6
|8
|25:26
|33
|11
Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24:26
|33
|12
Brighton
|23
|7
|9
|7
|33:31
|30
|13
Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38:43
|30
|14
Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33:31
|28
|15
Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24:28
|28
|16
Leeds
|23
|6
|8
|9
|31:38
|26
|17
Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23:34
|25
|18
West Ham
|23
|5
|5
|13
|27:45
|20
|19
Burnley
|23
|3
|6
|14
|25:44
|15
|20
Wolves
|23
|1
|5
|17
|15:43
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup