Víkendový hit Premier League: Liverpool hostí City v duelu zranitelných gigantů
BLOG KARLA TVAROHA Z CANAL+ SPORT | Anfield v neděli hostí největší tahák anglického víkendu. Manchester City přijíždí do Liverpoolu v situaci, kdy v boji o titul kvůli své formě a kondici Arsenalu prakticky nemá prostor pro sebemenší klopýtnutí. Ani tým Arneho Slota nepůjde do zápasu s nálepkou spolehlivé mašiny. Ale o jednu věc se domácí můžou s klidem opřít: O Anfield!
Ačkoliv si Guardiolovi muži zajistili postup do finále Carabao Cupu s Arsenalem a stvrdili postup mezi 16 nejlepších v Lize mistrů, ligový kalendářní rok zatím Cityzens příliš nesedí. Z šesti duelů Premier League vyhráli jeden jediný – doma s posledními Wolves. Zatím opravdu nic nenasvědčuje tomu, že by se měli Haaland a spol. rozjet do kdysi typického jarního módu suverenity. City vykazují známky kolektivní zranitelnosti prakticky v každém zápase. Zejména ve druhých poločasech se Guardiolovi v téhle sezoně až příliš často bortí herní plán. Z týmu, který dřív soupeře „uštval milionem přihrávek“ ve druhé půli, je najednou mužstvo, které po přestávce ztrácí tvář.
Hodně se toho na Ostrovech namluvilo o herním a bodovém propadu Erlinga Haalandaa. V tomhle směru pro něj přichází výjezd na Anfield v tu nejhorší možnou dobu. Anebo snad vzhledem k jeho vnitřnímu nastavení v tu nejlepší? Svatostánek The Reds patří mezi jediné dva stadiony, na kterých v Premier League nastoupil a dosud nikdy neskóroval. V Liverpoolu to zkusil třikrát bez úspěchu. Jenže v případě obrovitého Nora je střílení gólů zpravidla pouhou otázkou času. A současní City jsou jednoznačně lepší dopředu než dozadu.
Anfield obecně působí jako značná historická překážka nebo chcete-li jakýsi mentální blok bleděmodrých. Za posledních 70 let tu hráči City brali tři body jen třikrát – v letech 1981, 2003 a 2021. To máme přesně tři výhry z 57 návštěv. A jediná za posledních 23 let přišla v šedivé době covidu - zrodila se na smutně prázdném stadionu.
Zlepšená souhra letních posil z bundesligy Wirtze s Ekitikém jako by symbolizovala Liverpool posledních týdnů. Především díky zlepšené ofenzivě jdou The Reds výkonnostně nahoru. Od 13. kola byste v Premier League nenašli tým, který by prohrál méně zápasů než Van Dijk a spol. Pro obhájce trofeje jde sice o slaboučkou cenu útěchy v rámci sezony plné herního zmaru, citlivých zranění a psychické nejistoty navzdory rekordním letním investicím, ale je to určitě lepší, než ještě strmější pád. Podobně jako Guardiolovi svěřenci, i hráči Arneho Slota ztratili potřebný balanc a v porodních bolestech hledají novou cestu. A o to atraktivnější duel můžeme v neděli sledovat…
Šlágr gigantů doprovodíme tradičním zápasovým studiem MatchTime v neděli od 17:00, nechybí ani reportéři na place Karel Poborský a Martin Minha. CANAL+ Sport je připraven servírovat to nejlepší z anglického fotbalu. Buďte s námi u toho. Příjemný víkend za celou redakci!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46:17
|53
|2
Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49:23
|47
|3
Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|35:26
|46
|4
Manchester Utd.
|24
|11
|8
|5
|44:36
|41
|5
Chelsea
|24
|11
|7
|6
|42:27
|40
|6
Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39:33
|39
|7
Brentford
|24
|11
|3
|10
|36:32
|36
|8
Sunderland
|24
|9
|9
|6
|27:26
|36
|9
Everton
|24
|9
|7
|8
|26:27
|34
|10
Fulham
|24
|10
|4
|10
|34:35
|34
|11
Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33:33
|33
|12
Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40:43
|33
|13
Brighton
|24
|7
|10
|7
|34:32
|31
|14
Tottenham
|24
|7
|8
|9
|35:33
|29
|15
Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25:29
|29
|16
Nottingham Forest
|24
|7
|5
|12
|24:35
|26
|17
Leeds
|24
|6
|8
|10
|31:42
|26
|18
West Ham
|24
|5
|5
|14
|29:48
|20
|19
Burnley
|24
|3
|6
|15
|25:47
|15
|20
Wolves
|24
|1
|5
|18
|15:45
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup