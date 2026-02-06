Víkendový hit Premier League: Liverpool hostí City v duelu zranitelných gigantů

Předplatné

Karel Tvaroh
Blogy
BLOG KARLA TVAROHA Z CANAL+ SPORT | Anfield v neděli hostí největší tahák anglického víkendu. Manchester City přijíždí do Liverpoolu v situaci, kdy v boji o titul kvůli své formě a kondici Arsenalu prakticky nemá prostor pro sebemenší klopýtnutí. Ani tým Arneho Slota nepůjde do zápasu s nálepkou spolehlivé mašiny. Ale o jednu věc se domácí můžou s klidem opřít: O Anfield!

Ačkoliv si Guardiolovi muži zajistili postup do finále Carabao Cupu s Arsenalem a stvrdili postup mezi 16 nejlepších v Lize mistrů, ligový kalendářní rok zatím Cityzens příliš nesedí. Z šesti duelů Premier League vyhráli jeden jediný – doma s posledními Wolves. Zatím opravdu nic nenasvědčuje tomu, že by se měli Haaland a spol. rozjet do kdysi typického jarního módu suverenity. City vykazují známky kolektivní zranitelnosti prakticky v každém zápase. Zejména ve druhých poločasech se Guardiolovi v téhle sezoně až příliš často bortí herní plán. Z týmu, který dřív soupeře „uštval milionem přihrávek“ ve druhé půli, je najednou mužstvo, které po přestávce ztrácí tvář.

Hodně se toho na Ostrovech namluvilo o herním a bodovém propadu Erlinga Haalandaa. V tomhle směru pro něj přichází výjezd na Anfield v tu nejhorší možnou dobu. Anebo snad vzhledem k jeho vnitřnímu nastavení v tu nejlepší? Svatostánek The Reds patří mezi jediné dva stadiony, na kterých v Premier League nastoupil a dosud nikdy neskóroval. V Liverpoolu to zkusil třikrát bez úspěchu. Jenže v případě obrovitého Nora je střílení gólů zpravidla pouhou otázkou času. A současní City jsou jednoznačně lepší dopředu než dozadu.

Anfield obecně působí jako značná historická překážka nebo chcete-li jakýsi mentální blok bleděmodrých. Za posledních 70 let tu hráči City brali tři body jen třikrát – v letech 1981, 2003 a 2021. To máme přesně tři výhry z 57 návštěv. A jediná za posledních 23 let přišla v šedivé době covidu - zrodila se na smutně prázdném stadionu.

Zlepšená souhra letních posil z bundesligy Wirtze s Ekitikém jako by symbolizovala Liverpool posledních týdnů. Především díky zlepšené ofenzivě jdou The Reds výkonnostně nahoru. Od 13. kola byste v Premier League nenašli tým, který by prohrál méně zápasů než Van Dijk a spol. Pro obhájce trofeje jde sice o slaboučkou cenu útěchy v rámci sezony plné herního zmaru, citlivých zranění a psychické nejistoty navzdory rekordním letním investicím, ale je to určitě lepší, než ještě strmější pád. Podobně jako Guardiolovi svěřenci, i hráči Arneho Slota ztratili potřebný balanc a v porodních bolestech hledají novou cestu. A o to atraktivnější duel můžeme v neděli sledovat…

Šlágr gigantů doprovodíme tradičním zápasovým studiem MatchTime v neděli od 17:00, nechybí ani reportéři na place Karel Poborský a Martin Minha. CANAL+ Sport je připraven servírovat to nejlepší z anglického fotbalu. Buďte s námi u toho. Příjemný víkend za celou redakci!

