Je tu severolondýnské derby! Tentokrát s příchutí boje o titul i záchranu
BLOG KARLA TVAROHA | Těžko si v říši Premier League přát atraktivnější nedělní program nežli tradiční bitvu, které v Anglii nikdo neřekne jinak než North London Derby. Zatímco Arsenal na čele klopýtá a ztrácí vyhrané zápasy, Spurs se pokusí z nečekaně hluboké propasti vytáhnout trenérský záchranář.
Arsenal je klub, o kterém se teď asi nejvíce mluví. Po dvou nečekaných ztrátách s Brentfordem a Wolves totiž umožnil Manchesteru City, aby se jim přiblížil na dostřel.
Na CANAL+ Sport budeme o „Kanonýrech“ v nadcházejících týdnech mluvit mnohem častěji. I proto, že je čekají dvě velká derby za sebou – tuto neděli na půdě Tottenhamu Hotspur, o týden později pak přivítají doma Chelsea.
A právě k tomuto souboji (1. března) chystáme velkolepou akci. Tentokrát nepůjde jen o veřejné promítání pro fanoušky, ale nabídneme mnohem víc. Do Prahy totiž dorazí legendární brankář Petr Čech, který je neodmyslitelně spojený s Chelsea a čtyři sezony strávil i na Emirates Stadium.
Čtyřnásobný mistr Premier League nepřiletí pouze na „sledovačku“, v rámci odpoledního programu představí i projekt „Big Pete“. Ten vznikl ve spolupráci CANAL+ Sport a společnosti Livesport a přinese sérii exkluzivních rozhovorů s mnoha fotbalovými ikonami. A ještě před promítáním proběhne beseda s Petrem a tvůrci série. Aby toho nebylo málo, v celosvětové premiéře bude promítán první díl – s Johnem Terrym.
Pokud chcete být v Cubex Centrum u toho, můžete si pořídit vstupenky na webu společnosti Ticketportal. Tam najdete i kompletní, velmi bohatý, program.
Ale jak už bylo napsáno, Arsenal ještě předtím čeká nedělní souboj proti odvěkému rivalovi.
A po další bolestivé ztrátě na půdě takřka jistých sestupujících Vlků není lepšího zápasu, ve kterém by to měli Artetovi muži nahodit zpátky na ty správné vítězné koleje. Případná výhra na půdě Spurs by na nějaký čas dala výrazně ulevit všem fandům Arsenalu.
Článek pokračuje pod infografikou
Hosty může inspirovat třízápasová vítězná série na Tottenham Hotspur Stadium, což je v rámci severolondýnských konfrontací statistická rarita.
Výhoda domácího prostředí bývala dlouhá léta celkem snadnou pomůckou pro sázkaře, hosté si málokdy odvezli i jeden bod. Jenže v poslední době jsou Gunners dominantní sousedskou složkou, roli favorita jim nevezme ani bilance posledních kol. A to i proto, že Spurs mají dost práce sami se sebou. Thomas Frank byl propuštěn poté, co jeho tým klesl na 16. místo kvůli nejhoršímu startu do kalendářního roku za posledních 31 let. A pokud by West Ham i Nottingham o víkendu vyhrály, můžou jít hráči s Kohoutem na hrudi do „NLD“ ze 17. místa jen s dvoubodovým náskokem na pásmo sestupu.
Nespornou výhodou domácích může být faktor nového kouče Igora Tudora, specialisty na trenérské debuty a stabilizaci klubů všeho druhu. Pravda, největších záchranářsko-stabilizačních úspěchů se Tudor dopustil na území Itálie a s anglickou Premier League má nula zkušeností. Ale změna kouče v kombinaci s jistojistě speciální atmosférou může domácí nabít novou energií. A to navzdory narůstající marodce v táboře „Kohoutů“. Derby se hraje i dost na morál, individuální kvalita není vždy hlavním faktorem úspěchu.
Ačkoliv je pro fandy Spurs pohled na tabulku vyloženě depresivní záležitostí, na rozdíl od Arsenalu v rámci derby mohou jen získat. Tottenham v neděli může, zatímco Arsenal musí. Bude to stačit?
Jménem redakce CANAL+ Sport vám přeju příjemný víkend ideálně ve společnosti Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52:20
|58
|2
Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54:24
|53
|3
Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37:27
|50
|4
Manchester Utd.
|26
|12
|9
|5
|47:37
|45
|5
Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47:30
|44
|6
Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41:35
|42
|7
Brentford
|26
|12
|4
|10
|40:35
|40
|8
Everton
|26
|10
|7
|9
|29:30
|37
|9
Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43:45
|37
|10
Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37:37
|36
|11
Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27:30
|36
|12
Fulham
|26
|10
|4
|12
|35:40
|34
|13
Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28:32
|32
|14
Brighton
|26
|7
|10
|9
|34:34
|31
|15
Leeds
|26
|7
|9
|10
|36:45
|30
|16
Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36:37
|29
|17
Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25:38
|27
|18
West Ham
|26
|6
|6
|14
|32:49
|24
|19
Burnley
|26
|4
|6
|16
|28:51
|18
|20
Wolves
|27
|1
|7
|19
|18:50
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup