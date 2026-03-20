Nepředvídatelný boj o záchranu v Anglii graduje: Spurs vyzvou Nottingham!

Zdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Nottingham otočil dvojzápas Midtjyllandem
Guglielmo Vicario je kritizovaný za inkasovaný gól
Guglielmo Vicario zasahuje v duelu s Liverpoolu
Emotivní Arne Slot během zápasu s Tottenhamem
Trenér Tottenhamu Igor Tudor během zpackaného utkání Ligy mistrů proti Atlétiku
Karel Tvaroh
BLOG KARLA TVAROHA | Kdybyste mi v létě řekli, že se v rámci 31. kola Premier League utká vítěz Evropské ligy s jednoznačným skokanem roku z Nottinghamu v rámci boje o přežití mezi elitou, asi bych se tomu podivil. Jenže půvab aktuální sezóny tkví v její nepředvídatelnosti. Neutrální divák plesá.

Jak v táboře Spurs, tak na City Ground si za své trable mohou především sami. Ale teď není čas na ohlížení se. Nastal tuhý boj o holý život. Nic víc. V sázce je doslova všechno. 

Oba celky dělí v tabulce nejvyšší anglické ligy jen jeden bod. Forest je před 18. West Hamem jen o skóre. Přesto se na obou adresách těší mírnému optimismu, chcete-li víře, že by mohli nabrat momentum. Do zápasu „o šest bodů” totiž vyběhnou oba rivalové posilněny dobrým pocitem ze zlepšených výkonů. 

O poznání disciplinovanější Spurs dokázali na Anfieldu zahodit ego a se stejně vyhrnutými rukávy ještě zdramatizovat pro mnohé předem prohraný dvojzápas s madridským Atlétikem.

To v Nottinghamu slaví nepravděpodobný postup do čtvrtfinále Evropské ligy, poté, co značně rotovaná sestava Vítora Pereiry dokázala urvat vítězství na penalty v dánském Herningu.

Ačkoliv Pereira skladbou týmu jasně ukázal, že prioritou bude boj o prvoligovou příslušnost, hráči Forestu z Dánska vydolovali něco víc než pouhé vítězství. Týmová soudržnost se jim bude v Severním Londýně náramně hodit. 

Poháry stranou, neděle nabídne duel klubů, které si sami významně zkomplikovaly život. Tottenham Hotspur dlouhodobým chaosem, Nottingham Forest zase netrpělivou snahou předběhnout vlastní stín. Spurs se v zoufalství obrátili na Igora Tudora, zatímco řecký magnát Evangelos Marinakis mění trenéry jako na běžícím páse. 

Neděle slibuje nevšední podívanou. Těžko predikovat, s čím přesně oba mančafty vyrukují. Každopádně se máme nač těšit. Studio MatchTime startuje už ve 12:30 a to k severovýchodnímu derby mezi Newcastlem a Sunderlandem, které nabízí celou řadu unikátních příběhů. 

Za celou redakci CANAL+ Sport vám přeji pěkný víkend ideálně ve společnosti Premier League. 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.30159654:4154
4Aston Villa30156940:3751
5Liverpool30147949:4049
6Chelsea30139853:3548
7Brentford301361146:4245
8Everton301271134:3543
9Newcastle301261243:4342
10Bournemouth30914744:4641
11Fulham301251340:4341
12Brighton3010101039:3640
13Sunderland3010101030:3540
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds307111237:4832
16Tottenham30791440:4730
17Nottingham Forest30781528:4329
18West Ham30781536:5529
19Burnley30481832:5820
20Wolves31382024:5417
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Doporučujeme

Články z jiných titulů