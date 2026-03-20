Nepředvídatelný boj o záchranu v Anglii graduje: Spurs vyzvou Nottingham!
BLOG KARLA TVAROHA | Kdybyste mi v létě řekli, že se v rámci 31. kola Premier League utká vítěz Evropské ligy s jednoznačným skokanem roku z Nottinghamu v rámci boje o přežití mezi elitou, asi bych se tomu podivil. Jenže půvab aktuální sezóny tkví v její nepředvídatelnosti. Neutrální divák plesá.
Jak v táboře Spurs, tak na City Ground si za své trable mohou především sami. Ale teď není čas na ohlížení se. Nastal tuhý boj o holý život. Nic víc. V sázce je doslova všechno.
Oba celky dělí v tabulce nejvyšší anglické ligy jen jeden bod. Forest je před 18. West Hamem jen o skóre. Přesto se na obou adresách těší mírnému optimismu, chcete-li víře, že by mohli nabrat momentum. Do zápasu „o šest bodů” totiž vyběhnou oba rivalové posilněny dobrým pocitem ze zlepšených výkonů.
O poznání disciplinovanější Spurs dokázali na Anfieldu zahodit ego a se stejně vyhrnutými rukávy ještě zdramatizovat pro mnohé předem prohraný dvojzápas s madridským Atlétikem.
To v Nottinghamu slaví nepravděpodobný postup do čtvrtfinále Evropské ligy, poté, co značně rotovaná sestava Vítora Pereiry dokázala urvat vítězství na penalty v dánském Herningu.
Ačkoliv Pereira skladbou týmu jasně ukázal, že prioritou bude boj o prvoligovou příslušnost, hráči Forestu z Dánska vydolovali něco víc než pouhé vítězství. Týmová soudržnost se jim bude v Severním Londýně náramně hodit.
Poháry stranou, neděle nabídne duel klubů, které si sami významně zkomplikovaly život. Tottenham Hotspur dlouhodobým chaosem, Nottingham Forest zase netrpělivou snahou předběhnout vlastní stín. Spurs se v zoufalství obrátili na Igora Tudora, zatímco řecký magnát Evangelos Marinakis mění trenéry jako na běžícím páse.
Neděle slibuje nevšední podívanou. Těžko predikovat, s čím přesně oba mančafty vyrukují. Každopádně se máme nač těšit. Studio MatchTime startuje už ve 12:30 a to k severovýchodnímu derby mezi Newcastlem a Sunderlandem, které nabízí celou řadu unikátních příběhů.
Za celou redakci CANAL+ Sport vám přeji pěkný víkend ideálně ve společnosti Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|30
|15
|9
|6
|54:41
|54
|4
Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40:37
|51
|5
Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49:40
|49
|6
Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53:35
|48
|7
Brentford
|30
|13
|6
|11
|46:42
|45
|8
Everton
|30
|12
|7
|11
|34:35
|43
|9
Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43:43
|42
|10
Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44:46
|41
|11
Fulham
|30
|12
|5
|13
|40:43
|41
|12
Brighton
|30
|10
|10
|10
|39:36
|40
|13
Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30:35
|40
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|30
|7
|11
|12
|37:48
|32
|16
Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40:47
|30
|17
Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28:43
|29
|18
West Ham
|30
|7
|8
|15
|36:55
|29
|19
Burnley
|30
|4
|8
|18
|32:58
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup