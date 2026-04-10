Souček vs. Krejčí o záchranu v Premier League. Nepůjde o krásu, hraje se o přežití
BLOG KARLA TVAROHA Z CANAL+ SPORT | Tomáš Souček a Ladislav Krejčí. „Nositelé výkonu“ české fotbalové reprezentace a taky poslední majitelé kapitánské pásky v dresu národního týmu. Ještě před pár dny společnými silami v Praze udolali Irsko a Dánsko v baráži o mistrovství světa. Gól skandinávskému soupeři v prodloužení na 2:1 po trase Souček-Krejčí jako by symbolizoval kompletní české kvalifikační snažení, které cestu do Severní Ameriky postavilo na poctivých základech bojovnosti, nasazení a pevných nervech.
Pozitivní emoce a vítězná mentalita se bude v pátek večer oběma aktérům náležitě hodit. Na krásu a estetický dojem se v elitní fotbalové lize ještě nikdo nikdy nezachránil.
West Ham hostí Wolves, což v téhle fázi soutěže není ledajaký zápas. Tohle je čistý boj o přežití. Domácí jsou před 32. kolem namočení v sestupovém pásmu, s deficitem jednoho bodu na Tottenham. Doma proti poslednímu týmu ligy prostě musí zabrat. A ideálně vrátit Wolves potupnou třígólovou porážku ze samotného začátku roku.
Vlci se krčí na posledním místě takřka celý ročník, a i když jsou aktuálně záchraně vzdáleni na třináct bodů, jako by prakticky bezvýchodná situace spíš čím dál tím víc osvobozovala. Výkony týmu Roba Edwardse mají jednoznačně vzestupnou tendenci. Dvě výhry a remíza z posledních tří ligových zápasů nejsou náhoda. Vlci dokázali od konce roku bodově oloupit Manchester United, Liverpool či Arsenal. Slibné výkony se dostavily pozdě, ale přece.
Přesto bychom se bavili o sportovním zázraku, kdyby se Krejčímu a spol. podařilo urvat záchranu. Opta jim dává střízlivých 99,9% na sestup. Jinými slovy Vlkům dnes večer půjde o to, aby urvali ještě jeden důvod věřit. A k tomu by se hodilo konečně zvítězit na hřišti soupeře, což se Wolves za celou dosavadní ligovou sezonu ještě nepodařilo.
Domácí West Ham sice není v klidu ani zdaleka, ale v posledních týdnech aspoň vykazuje známky života a konkurenceschopnosti. To týmu Nuna Espirita Santa při vší úctě poměrně dlouho chybělo. Stále se bavíme o týmu, který si sezonu opakovaně komplikuje sám. Hammers mají nejméně čistých kont v lize, inkasovali už 57 gólů, ztratili 20 bodů ze zápasů, ve kterých vedli a po rozích inkasovali už 15 branek, nejvíc ze všech. V sezoně, které vládnou standardní situace, nic povzbudivého.
Dnes večer nepůjde o krásu. Bude to o nervy. O přežití. O naději. West Ham hraje o to, aby se vytáhl ze sestupové zóny. Wolves hrají o to, aby oddálili své vlastní loučení. A speciálně český divák by se díky Součkovi s Krejčím nudit opravdu nemusel. Buďte u toho s CANAL+ Sport. Pátkem startuje 32. kolo Premier League s vrcholem v neděli od 17:30, kdy londýnská Chelsea hostí Manchester City.
Za celou redakci vám přeji příjemný víkend ideálně ve společnosti anglické Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42:37
|54
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|11
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|12
Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32:36
|43
|13
Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44:45
|42
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31:43
|32
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40:50
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup