Předplatné

Souček vs. Krejčí o záchranu v Premier League. Nepůjde o krásu, hraje se o přežití

Tomáš Souček na hřišti Fulhamu
Tomáš Souček na hřišti FulhamuZdroj: Profimedia.cz
Ladislav Krejčí slaví gól
Tomáš Souček se raduje po proměněné penaltě
Ladislav Krejčí slaví s diváky
Tomáš Souček se raduje z proměněné penalty
Pavel Nedvěd a Ladislav Krejčí se radují z postupu na MS
Tomáš Souček se snaží obejít soupeře
Tomáš Souček v akci proti Irsku
10
Fotogalerie
Karel Tvaroh
Blogy
Vstoupit do diskuse (3)

BLOG KARLA TVAROHA Z CANAL+ SPORT | Tomáš Souček a Ladislav Krejčí. „Nositelé výkonu“ české fotbalové reprezentace a taky poslední majitelé kapitánské pásky v dresu národního týmu. Ještě před pár dny společnými silami v Praze udolali Irsko a Dánsko v baráži o mistrovství světa. Gól skandinávskému soupeři v prodloužení na 2:1 po trase Souček-Krejčí jako by symbolizoval kompletní české kvalifikační snažení, které cestu do Severní Ameriky postavilo na poctivých základech bojovnosti, nasazení a pevných nervech.

Pozitivní emoce a vítězná mentalita se bude v pátek večer oběma aktérům náležitě hodit. Na krásu a estetický dojem se v elitní fotbalové lize ještě nikdo nikdy nezachránil.

West Ham hostí Wolves, což v téhle fázi soutěže není ledajaký zápas. Tohle je čistý boj o přežití. Domácí jsou před 32. kolem namočení v sestupovém pásmu, s deficitem jednoho bodu na Tottenham. Doma proti poslednímu týmu ligy prostě musí zabrat. A ideálně vrátit Wolves potupnou třígólovou porážku ze samotného začátku roku.

Vlci se krčí na posledním místě takřka celý ročník, a i když jsou aktuálně záchraně vzdáleni na třináct bodů, jako by prakticky bezvýchodná situace spíš čím dál tím víc osvobozovala. Výkony týmu Roba Edwardse mají jednoznačně vzestupnou tendenci. Dvě výhry a remíza z posledních tří ligových zápasů nejsou náhoda. Vlci dokázali od konce roku bodově oloupit Manchester United, Liverpool či Arsenal. Slibné výkony se dostavily pozdě, ale přece.

Přesto bychom se bavili o sportovním zázraku, kdyby se Krejčímu a spol. podařilo urvat záchranu. Opta jim dává střízlivých 99,9% na sestup. Jinými slovy Vlkům dnes večer půjde o to, aby urvali ještě jeden důvod věřit. A k tomu by se hodilo konečně zvítězit na hřišti soupeře, což se Wolves za celou dosavadní ligovou sezonu ještě nepodařilo.

Domácí West Ham sice není v klidu ani zdaleka, ale v posledních týdnech aspoň vykazuje známky života a konkurenceschopnosti. To týmu Nuna Espirita Santa při vší úctě poměrně dlouho chybělo. Stále se bavíme o týmu, který si sezonu opakovaně komplikuje sám. Hammers mají nejméně čistých kont v lize, inkasovali už 57 gólů, ztratili 20 bodů ze zápasů, ve kterých vedli a po rozích inkasovali už 15 branek, nejvíc ze všech. V sezoně, které vládnou standardní situace, nic povzbudivého.

Dnes večer nepůjde o krásu. Bude to o nervy. O přežití. O naději. West Ham hraje o to, aby se vytáhl ze sestupové zóny. Wolves hrají o to, aby oddálili své vlastní loučení. A speciálně český divák by se díky Součkovi s Krejčím nudit opravdu nemusel. Buďte u toho s CANAL+ Sport. Pátkem startuje 32. kolo Premier League s vrcholem v neděli od 17:30, kdy londýnská Chelsea hostí Manchester City.

Za celou redakci vám přeji příjemný víkend ideálně ve společnosti anglické Premier League.

1Arsenal32217462:2470
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.311510656:4355
4Aston Villa31166942:3754
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea31139953:3848
7Brentford321381148:4447
8Everton321381139:3747
9Brighton3212101043:3746
10Bournemouth321015748:4945
11Fulham321351443:4644
12Sunderland3111101032:3643
13Newcastle311261344:4542
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds317121237:4833
16Nottingham Forest31881531:4332
17West Ham32881640:5732
18Tottenham31791540:5030
19Burnley32482033:6320
20Wolves32382124:5817
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (3)

Doporučujeme

Články z jiných titulů