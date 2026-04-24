Arsenal vs. Newcastle: nečekaná rivalita! Trippier nezapře ducha Spurs, hraje se o kouče

Manchester City ve šlágru jara porazil Arsenal
Hráči Arsenalu po jednom z inkasovaných gólů
Vzájemný souboj ve finále Ligového poháru ovládl Manchester City
BLOG KARLA TVAROHA | Arsenal v sobotu hostí Newcastle. Na první pohled nevinné utkání, ve kterém z pohledu Artetových mužů nepůjde o nic jiného než povinné tři body v honbě za titulem. Ale v duelech mezi Gunners a Magpies už pár let nejde o rutinní zápasy. O novodobé rivalitě mezi oběma tábory jsem si v týdnu povídal se zkušeným obráncem Newcastlu Kieranem Trippierem. 

Mezi Arsenalem a Newcastlem se v posledních letech vytvořila pozoruhodná dynamika. „S Arsenalem jsme sehráli několik nezapomenutelných bitev. Emoce kolikrát vyloženě stříkaly - v pozitivním slova smyslu. Obecně si tuhle rivalitu užívám, přece jenom, minulost ve Spurs v sobě nezapřu,“ rozpovídal se exkluzivně pro CANAL+ Sport Kieran Trippier. 

Arsenal vs. Newcastle, to není rivalita v tradičním slova smyslu, přesto ty zápasy zkrátka mají speciální jiskru. Jako by šlo o regionální derby. Každých devadesát minut zpravidla napíše novou kapitolu poutavého příběhu. O emocích, soubojích, vysoké intenzitě, kontroverzních momentech… 

Trippier nemluvil před Arsenalem jako člen týmu, který pojede na Emirates hlavně přečkat tlak aspiranta na titul. Mluvil spíš jako ostřílený borec, který moc dobře ví, že právě podobné zápasy mohou sezonu znovu nahodit na ty správné koleje. A v roli lídra se před odpovědností neskrýval. 

Přece jenom z hlediska formy posledních týdnů Magpies patří v mnoha ohledech k nejhorším v lize a kouč Eddie Howe čelí dosud bezprecedentnímu tlaku. Jeho budoucnost visí zdánlivě na vlásku. Případná porážka na hřišti Arsenalu mu sice pracovní poměr neukončí, ale pokud jeho muži nezaberou, může se v létě skutečně ocitnout bez angažmá. 

Výjezd na Emirates nabízí pro Howea vítanou příležitost i proto, že tíha okamžiku leží na bedrech Artetových mužů. Ti si už nemohou dovolit sebemenší zaváhání, chtějí-li uchopit vlastní ligový osud co nejpevněji. Může jít “pouze” o body, může jít o vstřelené branky, o skóre. Proti Guardiolovým City člověk nikdy neví. A Gunners pod menším tlakem (tehdy ještě s devítibodovým polštářem) naposledy doma ztratili s nevyzpytatelným Bournemouthem. 

„Arsenal je mimořádně organizovaný tým, který vás umí zlomit na tolik způsobů. Hodně se soustředíme na jejich standardní situace. Pořád platí, že jsou v nich nejlepší v lize,” připomíná jeden z nejzkušenějších fotbalistů současné scény Premier League, ačkoliv Gunners poslední dobou po rozích nejsou zdaleka tolik efektivní. „Bojují o titul a my máme obří motivaci z tolika odlišných důvodů. Vyhlížím další nezapomenutelnou bitvu, kdy si oba týmy půjdou za třemi body,” láká na sobotní duel Trippier. 

Těžko si přát lepší pozvánku. Studio MatchTime na CANAL+ Sport startuje už v 15:30, kdy se s kolegy budeme věnovat boji o záchranu, do které jsou výrazně namočení Tottenham a West Ham. Od 18:30 si můžete vychutnat zmiňovaný duel mezi Gunners a Magpies. 

Krásný víkend přeje redakce CANAL+ Sport, ideálně ve společnosti Premier League. 

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City33217566:2970
2Arsenal33217563:2670
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace3211101135:3643
14Newcastle331261546:4942
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham33891640:5733
18Tottenham337101642:5331
19Burnley34482234:6820
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

