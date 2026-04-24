Arsenal vs. Newcastle: nečekaná rivalita! Trippier nezapře ducha Spurs, hraje se o kouče
BLOG KARLA TVAROHA | Arsenal v sobotu hostí Newcastle. Na první pohled nevinné utkání, ve kterém z pohledu Artetových mužů nepůjde o nic jiného než povinné tři body v honbě za titulem. Ale v duelech mezi Gunners a Magpies už pár let nejde o rutinní zápasy. O novodobé rivalitě mezi oběma tábory jsem si v týdnu povídal se zkušeným obráncem Newcastlu Kieranem Trippierem.
Mezi Arsenalem a Newcastlem se v posledních letech vytvořila pozoruhodná dynamika. „S Arsenalem jsme sehráli několik nezapomenutelných bitev. Emoce kolikrát vyloženě stříkaly - v pozitivním slova smyslu. Obecně si tuhle rivalitu užívám, přece jenom, minulost ve Spurs v sobě nezapřu,“ rozpovídal se exkluzivně pro CANAL+ Sport Kieran Trippier.
Arsenal vs. Newcastle, to není rivalita v tradičním slova smyslu, přesto ty zápasy zkrátka mají speciální jiskru. Jako by šlo o regionální derby. Každých devadesát minut zpravidla napíše novou kapitolu poutavého příběhu. O emocích, soubojích, vysoké intenzitě, kontroverzních momentech…
Trippier nemluvil před Arsenalem jako člen týmu, který pojede na Emirates hlavně přečkat tlak aspiranta na titul. Mluvil spíš jako ostřílený borec, který moc dobře ví, že právě podobné zápasy mohou sezonu znovu nahodit na ty správné koleje. A v roli lídra se před odpovědností neskrýval.
Přece jenom z hlediska formy posledních týdnů Magpies patří v mnoha ohledech k nejhorším v lize a kouč Eddie Howe čelí dosud bezprecedentnímu tlaku. Jeho budoucnost visí zdánlivě na vlásku. Případná porážka na hřišti Arsenalu mu sice pracovní poměr neukončí, ale pokud jeho muži nezaberou, může se v létě skutečně ocitnout bez angažmá.
Výjezd na Emirates nabízí pro Howea vítanou příležitost i proto, že tíha okamžiku leží na bedrech Artetových mužů. Ti si už nemohou dovolit sebemenší zaváhání, chtějí-li uchopit vlastní ligový osud co nejpevněji. Může jít “pouze” o body, může jít o vstřelené branky, o skóre. Proti Guardiolovým City člověk nikdy neví. A Gunners pod menším tlakem (tehdy ještě s devítibodovým polštářem) naposledy doma ztratili s nevyzpytatelným Bournemouthem.
„Arsenal je mimořádně organizovaný tým, který vás umí zlomit na tolik způsobů. Hodně se soustředíme na jejich standardní situace. Pořád platí, že jsou v nich nejlepší v lize,” připomíná jeden z nejzkušenějších fotbalistů současné scény Premier League, ačkoliv Gunners poslední dobou po rozích nejsou zdaleka tolik efektivní. „Bojují o titul a my máme obří motivaci z tolika odlišných důvodů. Vyhlížím další nezapomenutelnou bitvu, kdy si oba týmy půjdou za třemi body,” láká na sobotní duel Trippier.
Studio MatchTime na CANAL+ Sport startuje už v 15:30, kdy se s kolegy budeme věnovat boji o záchranu, do které jsou výrazně namočení Tottenham a West Ham. Od 18:30 si můžete vychutnat zmiňovaný duel mezi Gunners a Magpies.
Krásný víkend přeje redakce CANAL+ Sport, ideálně ve společnosti Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup