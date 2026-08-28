Kinský vs. Horníček: oslava českých brankářů v PL. Jeden už je jasnou jedničkou, co druhý?
BLOG KARLA TVAROHA | Česká brankářská škola v Premier League píše další významnou kapitolu. S vysokou pravděpodobností se v sobotu od 18:30 proti sobě postaví coby gólmanské jedničky Tottenhamu a Newcastlu perspektivní duo Antonín Kinský a Lukáš Horníček.
Duel mezi kluby, které po přestavbovém létě aspirují na lepší zítřky, je atraktivní z tolika pohledů, ale pro českého diváka jde pochopitelně především o osvěžující konfrontaci mužů, kteří by se mohli během sezony etablovat mezi elitou světového fotbalu. A upevnit si pozici klubové jedničky na další roky.
Lukáš Horníček si v neděli připsal debut v Premier League proti Liverpoolu. Navzdory dvěma inkasovaným gólům sklidil bývalý brankář portugalské Bragy příjemnou vlnu uznání od fanoušků i renomovaných britských expertů. Zaujal klidným a sebejistým projevem, který okořenil pohotovým zákrokem proti jedovaté střele Floriana Wirtze.
Na projektily Codyho Gakpa a Dominika Szoboszlaie by byl krátký asi i kterýkoliv jiný kolega. „Těžko něco vyčítat českému debutantovi,“ prohlásil v našem MatchTime studiu Tomáš Vaclík.
Výrazně omlazení Magpies si tak i za přispění Horníčka pod novým koučem Matthiasem Jaisslem na úvod sezóny ověřili, že to půjde i proti papírově silnějším. Liverpool má sice svých problémů dost, ale to je na samostatnou dizertačku.
Opravdový parťák do (ne)pohody
Newcastle si udržel ranou neporazitelnost i v týdnu, když si v rámci Ligového poháru poradil s druholigovým WBA. I když v brance dostal tentokrát přednost Horníčkův konkurent Ewen Jaouen, z Ostrovů jdou zprávy, že bychom se o sobotní ryze českou brankářskou konfrontaci neměli obávat.
Tím se dostáváme k Antonínovi Kinskému, jenž si dokázal během nezapomenutelného jara vydobýt pozici jedničky Tottenhamu. A co víc, italský kouč Roberto De Zerbi mu sehnal opravdového parťáka do (ne)pohody v podobě zkušeného Slováka Martina Dúbravky.
Spurs na rozdíl od Newcastlu v týdnu brankáře nerotovali, k překvapení mnoha fanoušků. Na velké soudy je sice po druhém ostrém týdnu skutečně brzy, ale nabízelo by se konstatovat, že má Kinský momentálně pevnou pozici jedničky. A realizační tým Kohoutů se zřejmě rozhodl, že bude nejlepší, když se v brance pořádně rozchytá.
Tottenham v poháru s českým brankářem na place vyloženě deklasoval druholigový Charlton, který mimo jiné týden předtím zdolal sestoupivší West Ham. Destrukci londýnského soupeře nejvýrazněji v barvách Spurs režíroval talentovaný Mikey Moore a jistý Sávio, chcete-li Savinho – nejnovější posila z Manchesteru City. Brazilský křídelník jako by chtěl onou změnou jména na dresu dát zapomenout na své působení pod Pepem Guardiolou.
Tottenham doma? Až k nevíře...
I přes vydařený vstup do Ligového poháru budou podle mě Spurs pod větším tlakem, aby v sobotu uspěli. Ideálně zvítězili. A to není něco, co by jim v posledních dvou sezonách šlo vyloženě dobře. Je až k nevíře, jak špatně si Tottenham doma vede. Spurs dlouhodobě patří k nejhorším celkům Premier League, co se domácí ligové formy týče. Pod nimi byste hledali jen Wolves, kteří prožili jednu z nejhorších sezon historie Premier League.
Možná Spurs pomůže fakt, že mají na co navazovat. Poslední kolo tu heroicky zdolali Everton 1:0 a tím se definitivně zachránili v lize. Dalším bonusem může být fakt, že si onu mizernou formu spousta hráčů ani nepamatuje. Nezažili to tu. Vedení se totiž rozhodlo pustit do snad ještě výraznější přestavby než konkurenční Newcastle.
Tak či tak se máme v sobotu večer nač těšit. Kinský vs. Horníček. RDZ vs. Matthias Jaissle. Spurs vs. Magpies. Studio CANAL+ Sport obohatí i dva brankářští experti Tomáš Vaclík a Dominik Rodinger. Chybět nebudou ani dva reportéři přímo na stadionu.
Za celou redakci vám přeju příjemný víkend. Ideálně ve společnosti Premier League na CANAL+ Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brighton
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Brentford
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Everton
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|5
Hull City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Chelsea
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Ipswich Town
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Liverpool
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|11
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|12
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Fulham
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Nottingham Forest
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Sunderland
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|16
Crystal Palace
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|17
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|18
Coventry City
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|19
Tottenham
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|20
Aston Villa
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
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