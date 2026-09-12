Válka záložníků za půl miliardy. Derby v Manchesteru slibuje strhující bitvu
- Manchester United přivítá v derby Manchester City v prvním velkém testu sezony pro oba přebudované týmy.
Oba kluby v létě masivně investovaly do zálohy a utratily za šest nových záložníků dohromady téměř půl miliardy liber.
United pod trenérem Carrickem vyhráli devět z posledních deseti domácích zápasů a spoléhají na rychlý přechod do úroku.
BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Nedělní manchesterské derby je sice součástí teprve čtvrtého kola. Přesto ponese vysokou výpovědní hodnotu o tom, jak na tom oba celky jsou. Připravte si popcorn. První ostrý ligový test je tu!
Manchester City vstoupil do post-Guardiolovské éry výsledkově téměř dokonale. A ani herně to není marné. Enzo Maresca po úvodní porážce s Arsenalem (0:3, Community Shield) sbírá samé výhry, jeho tým zatím v Premier League neztratil ani bod a v týdnu navíc přivezl cenné vítězství 2:0 z Porta. Teď ale přichází první ostřejší test na domácí scéně – derby na Old Trafford.
A právě doma se pod Michaelem Carrickem hraje United zatím parádně. Od jeho lednového povolání na lavičku tu vyhráli rudí ďáblové devětkrát z deseti pokusů. Symbolicky přitom všechno začalo právě doma proti City v polovině ledna. United své městské rivaly porazili 2:0 po perfektním výkonu, kdy soupeře pustili k jediné střele na branku. A navzdory nízkému držení míče domácích nebylo celý zápas pochyb o tom, kdo zvítězí.
Dnes už proti Carrickovi nestojí Pep Guardiola, ale jeho někdejší asistent Enzo Maresca. A oba trenéři mají k dispozici výrazně přebudované týmy.
Nejlépe to demonstruje střed hřiště, kam United v létě investovali 155 milionů liber do tria Tielemans, Santos, Baleba. Sousedé je částkou přesahující 326 milionů liber ještě trumfli. City investovali do Andersona, Bouaddiho a Enza Fernándeze. Oba rivalové tak vysolili dohromady téměř půl miliardy liber za šest nových záložníků.
Bruno vs. Enzo
Sledovat boj o střed pole bude nesmírně zajímavé. Možná právě tam se bude rozhodovat o osudu celého zápasu. Symbolickou tváří téhle bitvy může být souboj Bruna s Enzem. Nejen kvůli téměř totožným jménům. Oba patří mezi nejlepší záložníky soutěže v překonávání soupeřových linií přihrávkou, jen každý trochu jiným způsobem.
Bruno Fernandes je ofenzivním symbolem Carrickových United. Neustále hledá cestu dopředu, riskuje a snaží se soupeře překvapit ještě předtím, než se stihne zformovat. V minulé sezoně vytvořil rekord Premier League s 20 asistencemi a co mě zaujalo nejvíc, nikdo v soutěži nerozdával více přihrávek z prvního doteku. Bruno jich v minulé sezoně rozdal o 100 víc než další konkurenti. Jeho fotbal může někdy působit až hekticky, ale právě ona schopnost během zlomku sekundy změnit tempo útoku je jednou z největších zbraní United.
Enzo Fernández představuje trochu jiný druh kreativity. City za něj na konci přestupového období zaplatili 125 milionů liber také proto, že nemusí být pouze hráčem poslední přihrávky. Umí si najít prostor mezi liniemi, rozbíjet obrannou strukturu pohybem a vytvářet místo ostatním. Pokud bude hluboko postavený Elliot Anderson schopný dostávat míče přes první linii presinku United, právě Fernández může být tím, kdo je následně doručí za obranu nabíhajícímu Erlingu Haalandovi.
Jednoduše řečeno: Bruno často tvoří pro náběhy ostatních, Enzo svými náběhy tvoří prostor ostatním. Oba ale zároveň umí čas od času napodobit přednosti svého soupeře.
Kontrola prostoru bude zásadní. Lednové derby krásně ukázalo, že Carrickovi United vůbec nepotřebují mít míč, aby měli zápas pod kontrolou. City tehdy drželi balon téměř dvě třetiny času, jenže United jim prakticky nedovolili dostat se do nebezpečných pozic. A jakmile míč získali, dokázali vyrážet rychle do prostoru, který nezkušená obrana hostí nechávala za sebou.
První ostrý test po létě
Maresca proto přijíždí na Old Trafford s výrazně jiným úkolem než v dosavadních ligových zápasech. Nejde jen o to, zda jeho nové City dokážou dominovat. Poprvé se pořádně ukáže, jak se dokážou vypořádat s protivníkem, kterému může jejich dominance nadmíru vyhovovat.
Podobně důležitý test čeká United. Devět domácích vítězství z deseti je působivá bilance, ale právě proti rozjetému City mohou poprvé pořádně změřit, kam se Carrickův tým po letní přestavbě posunul.
Je teprve září a jeden zápas pochopitelně nerozhodne o sezoně. Může ale výrazně napovědět, zda jsou dosavadní výsledky obou manchesterských rivalů začátkem něčeho většího.
První (a celkově 199.) manchesterské derby přichází v kontextu sezony možná trochu předčasně. O to zajímavější ale bude.
Přeji vám pěkný víkend ideálně ve společnosti CANAL+ Sport za celou redakci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|3
Hull City
|3
|2
|1
|0
|3:0
|7
|4
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|5
Brentford
|3
|1
|2
|0
|5:2
|5
|6
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|8
Everton
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|9
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12
Sunderland
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15
Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|16
Nottingham Forest
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|17
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18
Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19
Fulham
|3
|0
|0
|3
|4:7
|0
|20
Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
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