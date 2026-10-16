Martínez se opřel do vedení United. Pak couvl a omluvil se. V Leedsu ho čeká peklo
BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Nejdřív ostrá kritika vedení, potom veřejná omluva. Lisandro Martínez během několika dnů rozvířil už tak neklidné vody Manchesteru United. Argentinský mistr světa po porážce v Lize mistrů s Atléticem Madrid otevřeně zpochybnil přestupovou politiku klubu. Následně se omluvil.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Zatímco kouč Michael Carrick, jak je mu vlastní, váží každé slovo, stoper Lisandro Martínez se rozhodl pojmenovat současné problémy mnohem přímočařeji.
„Velmi špatný výkon, opravdu velmi špatný,“ začal argentinský obránce v rozhovoru pro Amazon Prime. U hodnocení zápasu ale nezůstal. „Někdy je takový zápas zrcadlem stavu našeho klubu. Minulou sezonu jsme měli fantastickou, ale teď jsme daleko od špičky. Musíme přivést další hráče, abychom mohli konkurovat. Od našeho technického ředitele očekávám víc, musím být upřímný.“
Také díky reportérskému umu zkušeného Gabriela Clarka Argentinec u mikrofonu ještě přitvrdil. Problém podle něj nesedí jen na trenérské lavičce. Ostatně mezi řádky to naznačil už poznámkou, že United nemohou hrát „stejný fotbal jako minulou sezonu“ a že musí něco změnit.
„Pořád měníme trenéry. Ale co ostatní oblasti klubu? Nemůžu říct víc. Je snadné obviňovat trenéra, je snadné obviňovat hráče. Ale co ostatní?“ pokračoval Martínez.
Posily za čtyři miliardy korun
Jeho kritika podle všeho mířila především na Jasona Wilcoxe, který od minulého června zastává funkci sportovního ředitele United (technical director). United během léta investovali podle Transfermarktu přibližně 145 milionů liber (zhruba čtyři miliardy korun). Youri Tielemans, Andrey Santos a Carlos Baleba posílili střed zálohy. Jiné pozice zůstaly prakticky bez povšimnutí. Je třeba dodat, že střed pole United posílit potřebovali. Zmiňované trio ale zatím o svém přínosu jednoznačně nepřesvědčilo. Největší naději vzbudil Baleba při debutu proti Tottenhamu, kdy jeho příchod doprovodil bouřlivý potlesk fanoušků.
V obraně chybí konkurence, především na levém kraji, a útok je až příliš závislý na tom, co vymyslí Bruno Fernandes, který kromě kanonády s Ipswichem - jediné výhry United v ligové sezoně - zatím také nijak neoslnil.
Jedna věc je trefně popsat problémy vašeho klubu. Druhá a o dost závažnější, jakým způsobem je člověk prezentuje. A třetí, kdo je prezentuje. A tady se dovolím přidat ke kritikům Martínezova vystoupení. Argentinský obránce sice pojmenoval řadu objektivních nedostatků, ale podobný mediální výstup by si měl ve své situaci odpustit. Sám rozhodně nepatří k tomu nejlepšímu, co United v poslední době nabízejí.
Kdo nese odpovědnost za výsledky?
Veřejně kritizovat vlastní vedení je mimořádně citlivá záležitost. Pokud už by se k něčemu takovému měl některý z hráčů uchýlit, tu největší legitimitu by měl kapitán Bruno Fernandes, který za fungování mužstva nese největší odpovědnost. I čistě služebně by to taky dávalo největší smysl. Ale i tak si myslím, že veřejná kritika svých nadřízených z pozice hráče je podle mě absolutně mimo.
Martínez ovšem otevřel nepříjemnou otázku: Kolik odpovědnosti za výsledky nesou hráči a trenér a kolik lidé, kteří jim skládají mužstvo?
Trenéři se na Old Trafford střídají jako na běžícím pásu, problémy ale zůstávají. Erik ten Hag dostal novou smlouvu, aby byl o čtyři měsíce později odvolán. Rúben Amorim přišel o místo po rozpadu vztahu s Wilcoxem. A nyní se pod tlak dostává Carrick, který ještě minulou sezonu dovedl United ke třetímu místu v Premier League.
Právě s Carrickem a představiteli vedení se Martínez podle reportáží setkal a vše si vyříkal. Následně zveřejnil omluvu. „Frustrace z porážky mě přiměla vyjádřit své pocity v čase a na místě, které možná nebyly správné. Za to se chci omluvit,“ napsal osmadvacetiletý obránce. Zároveň zdůraznil, že United jsou nejsilnější, když drží pohromadě. Carrick následně označil záležitost za uzavřenou a potvrdil, že Martínez bude součástí nominace na nedělní utkání proti Leedsu.
Těžká šichta pro United
Jenže Elland Road patří k posledním místům, kde by si United mohli přát napravovat pošramocenou náladu. Historická rivalita obou klubů slibuje bouřlivou atmosféru, domácí navíc vstoupili do sezony výrazně lépe. Po šesti kolech jsou svěřenci Daniela Farkeho sedmí, zatímco United až třináctí. Leeds už stihl rozstřílet Newcastle 4:1 a naposledy potrápil Arsenal, kterému podlehl 1:2 až po obratu domácích.
United naopak pět soutěžních zápasů čekají na vítězství. Naposledy v Premier League ztratili vedení proti Tottenhamu až v nastaveném čase, následně neuspěli ani v Madridu. Pro Carricka tak půjde nejen o výsledkový, ale také psychologický zatěžkávací test. Dokáže po nepříjemném týdnu mužstvo sjednotit? A dostane Martínez příležitost odpovědět na hřišti?
Nejen o tom bude následující víkend Premier League. Za celou redakci CANAL+ Sport vám přeju příjemný zbytek týdne ideálně ve společnosti anglického fotbalu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2
Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3
Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4
Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5
Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7
Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8
Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9
Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10
Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11
Newcastle
|6
|2
|2
|2
|10:13
|8
|12
Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13
Manchester Utd.
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14
Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|15
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|16
Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|17
Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|18
Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|19
Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|20
Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup