Od krále memů k postrachu obran. Emery vyladil Jacksona v klíčovou zbraň Aston Villy
BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | „Nicolas JACKson!“ Pamatujete si na virální videa s tímto útočníkem? Zahozené tutovky, rozpačitá rozhodnutí a střely, které občas ohrožovaly spíš diváky než soupeřovu branku. Internet měl rychle jasno. Jackson se stal během své první etapy na Ostrovech vděčným terčem. Navzdory tomu, že v Chelsea působil spíš ve věku slibného talentu než hotového zakončovatele.
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Zatímco internet sbíral Jacksonovy minely, Unai Emery sbíral důvody, proč ho přivést do Birminghamu.
Španělský stratég v Jacksonovi totiž viděl něco, co v sestřizích nepovedených zakončení nemá šanci vyniknout. Rychlost, výbušnost, neúnavné náběhy za obranu, schopnost zaměstnat stopery a především ochotu pracovat pro tým. Jackson sice opravdu nebyl nejspolehlivějším zakončovatelem Premier League, ale do Emeryho fotbalové filozofie jeho profil zapadal téměř dokonale. Baskický kouč v něm viděl neopracovaný diamant.
Jackson byl pro Emeryho jasnou volbou
Ostatně oba se dobře znali už z Villarrealu. Emery tehdy mladému Senegalci důvěřoval natolik, že mu na hrotu útoku radši dával přednost, než aby angažoval slavnější jména. Vzájemný vztah přetrval i po jejich klubovém rozchodu a i proto Jackson dodnes označuje Španěla za jednu z klíčových postav svého vývoje.
A když v létě Aston Villa hledala náhradu za nepostradatelného Ollieho Watkinse, Emery nemusel dlouho přemýšlet. Jackson byl jasnou volbou. Žádná z nouze ctnost.
Jacksonova pověst nikdy nebyla úplně spravedlivá. Během dvou kompletních sezon v Chelsea nastřílel 24 ligových branek. Podle modelu očekávaných gólů (xG) jich však měl mít téměř o deset víc. Na první pohled nelichotivá statistika, která ale dokládá něco důležitého. Jackson se pravidelně dostával do nebezpečných prostorů a vytvářel si kvalitní příležitosti. Problém nebyl ani tak v hledání šancí jako v jejich proměňování. A Emery viděl onu xG sklenici poloplnou.
Nové prostředí mu evidentně svědčí
„Ještě zkraje sezony mu střely létaly vysoko nad, v ragby by se neztratil,“ zavtipkoval nedávno Emery. Teď už ale Jackson míří podstatně přesněji. V osmi ligových zápasech za Aston Villu nasázel pět branek, další tři přidal v Lize mistrů. Dosud nejvýraznější představení si schoval na souboj s Manchesterem City, který dvěma góly připravil o stoprocentní ligovou bilanci.
„Jak pracoval pro tým, jak bránil a podstupoval souboje. Wow,“ rozplýval se španělský kouč po velkolepém vítězství.
Jacksonovi nové prostředí evidentně svědčí. Sám vyzdvihuje důvěru trenérů, atmosféru v kabině i radost ze střílení gólů. A přestože jeho zakončení stále není bezchybné, sebevědomí mu rozhodně nechybí. Ostatně to dokládá i jeho kontroverzní oslava, ve které někteří vyzdvihují gladiátorskou symboliku a pro jiné už je to “za hranou”.
Aston Villu čeká Manchester United
Z někdejšího krále internetových memů se stává jeden z nejvýraznějších útočníků Premier League z ryze sportovního důvodu. A možná je na celém příběhu nejpůsobivější, že se Jackson nemusel zásadně změnit. Stačilo, aby se jeho přednosti dostaly do správného systému a pod vedení trenéra, který jim od začátku věřil.
Další příležitost potvrdit rostoucí formu dostane proti Manchesteru United. Soupeři, který na jeho aktuálním seznamu střeleckých obětí stále chybí.
A jestli se mu to podaří, můžete sledovat v neděli na CANAL+ Sport, kde vám tradičně nabízíme všechny zápasy anglického elitního fotbalu živě. Pěkný víkend ideálně ve společnosti Premier League vám přeju za celou redakci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2
Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3
Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4
Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5
Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6
Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7
Everton
|9
|3
|4
|2
|9:9
|13
|8
Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|9
Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|10
Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|11
Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|12
Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|13
Newcastle
|9
|3
|2
|4
|12:15
|11
|14
Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|15
Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16
Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17
Manchester Utd.
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18
Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19
Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20
Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5
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