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Od krále memů k postrachu obran. Emery vyladil Jacksona v klíčovou zbraň Aston Villy

Nicolas Jackson
Nicolas JacksonZdroj: ČTK / AP / Morgan Harlow
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BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT |  „Nicolas JACKson!“ Pamatujete si na virální videa s tímto útočníkem? Zahozené tutovky, rozpačitá rozhodnutí a střely, které občas ohrožovaly spíš diváky než soupeřovu branku. Internet měl rychle jasno. Jackson se stal během své první etapy na Ostrovech vděčným terčem. Navzdory tomu, že v Chelsea působil spíš ve věku slibného talentu než hotového zakončovatele.

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Zatímco internet sbíral Jacksonovy minely, Unai Emery sbíral důvody, proč ho přivést do Birminghamu.

Španělský stratég v Jacksonovi totiž viděl něco, co v sestřizích nepovedených zakončení nemá šanci vyniknout. Rychlost, výbušnost, neúnavné náběhy za obranu, schopnost zaměstnat stopery a především ochotu pracovat pro tým. Jackson sice opravdu nebyl nejspolehlivějším zakončovatelem Premier League, ale do Emeryho fotbalové filozofie jeho profil zapadal téměř dokonale. Baskický kouč v něm viděl neopracovaný diamant.

Jackson byl pro Emeryho jasnou volbou

Ostatně oba se dobře znali už z Villarrealu. Emery tehdy mladému Senegalci důvěřoval natolik, že mu na hrotu útoku radši dával přednost, než aby angažoval slavnější jména. Vzájemný vztah přetrval i po jejich klubovém rozchodu a i proto Jackson dodnes označuje Španěla za jednu z klíčových postav svého vývoje.

A když v létě Aston Villa hledala náhradu za nepostradatelného Ollieho Watkinse, Emery nemusel dlouho přemýšlet. Jackson byl jasnou volbou. Žádná z nouze ctnost.

Jacksonova pověst nikdy nebyla úplně spravedlivá. Během dvou kompletních sezon v Chelsea nastřílel 24 ligových branek. Podle modelu očekávaných gólů (xG) jich však měl mít téměř o deset víc. Na první pohled nelichotivá statistika, která ale dokládá něco důležitého. Jackson se pravidelně dostával do nebezpečných prostorů a vytvářel si kvalitní příležitosti. Problém nebyl ani tak v hledání šancí jako v jejich proměňování. A Emery viděl onu xG sklenici poloplnou.

Nové prostředí mu evidentně svědčí

„Ještě zkraje sezony mu střely létaly vysoko nad, v ragby by se neztratil,“ zavtipkoval nedávno Emery. Teď už ale Jackson míří podstatně přesněji. V osmi ligových zápasech za Aston Villu nasázel pět branek, další tři přidal v Lize mistrů. Dosud nejvýraznější představení si schoval na souboj s Manchesterem City, který dvěma góly připravil o stoprocentní ligovou bilanci.

„Jak pracoval pro tým, jak bránil a podstupoval souboje. Wow,“ rozplýval se španělský kouč po velkolepém vítězství.

Jacksonovi nové prostředí evidentně svědčí. Sám vyzdvihuje důvěru trenérů, atmosféru v kabině i radost ze střílení gólů. A přestože jeho zakončení stále není bezchybné, sebevědomí mu rozhodně nechybí. Ostatně to dokládá i jeho kontroverzní oslava, ve které někteří vyzdvihují gladiátorskou symboliku a pro jiné už je to “za hranou”.

Aston Villu čeká Manchester United

Z někdejšího krále internetových memů se stává jeden z nejvýraznějších útočníků Premier League z ryze sportovního důvodu. A možná je na celém příběhu nejpůsobivější, že se Jackson nemusel zásadně změnit. Stačilo, aby se jeho přednosti dostaly do správného systému a pod vedení trenéra, který jim od začátku věřil.

Další příležitost potvrdit rostoucí formu dostane proti Manchesteru United. Soupeři, který na jeho aktuálním seznamu střeleckých obětí stále chybí.

A jestli se mu to podaří, můžete sledovat v neděli na CANAL+ Sport, kde vám tradičně nabízíme všechny zápasy anglického elitního fotbalu živě. Pěkný víkend ideálně ve společnosti Premier League vám přeju za celou redakci.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal980114:524
2Manchester City970220:1021
3Brighton961224:719
4Chelsea951319:1516
5Liverpool943211:915
6Brentford935116:914
7Everton93429:913
8Bournemouth933314:1312
9Tottenham933310:1012
10Aston Villa933310:1312
11Hull City925211:1011
12Leeds92529:811
13Newcastle932412:1511
14Ipswich Town932414:1811
15Fulham92349:119
16Coventry City93069:169
17Manchester Utd.914410:157
18Crystal Palace92169:217
19Nottingham Forest91356:126
20Sunderland91267:175
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