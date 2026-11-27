City ztrácejí půdu pod nohama a čeká je šlágr posledních mistrů. Maresca není kouzelník
BLOG KARLA TVAROHA | Ještě před šesti týdny měl Manchester City před Arsenalem šestibodový náskok. V neděli může po případné porážce na Emirates Stadium ztrácet na obhájce titulu už devět bodů. Sedm ligových výher v řadě vystřídala série čtyř zápasů bez vítězství. A zatímco na hřišti hledají Citizens ztracenou identitu, mimo něj stále nevědí, jak tvrdý trest jim hrozí za porušování finančních pravidel.
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„Nejsem kouzelník,“ připomněl na páteční tiskové konferenci kouč Enzo Maresca. „Jsme spolu teprve čtyři měsíce. Když jsme vyhráli sedmkrát v řadě, všichni si mysleli, že žádné přechodné období ani nepřijde. Jenže máme osm nebo devět nových hráčů a nového trenéra. Taková přestavba vyžaduje čas.“
Italský kouč odmítá panikařit. Jeho mužstvo přitom získalo z posledních čtyř ligových utkání jediný bod, vstřelilo pouhé tři branky a už deset soutěžních zápasů nedokázalo udržet čisté konto. Co se tedy s Manchesterem City vlastně stalo? Nebo lépe řečeno, co se s ním stále děje?
Trable mimo hřiště
Nabízí se hledat souvislost s událostmi přesahujícími fotbalový trávník. Nezávislá komise shledala klub vinným z porušování finančních pravidel Premier League. City se proti rozhodnutí odvolávají, ve hře nicméně zůstává mimořádně tvrdý trest, v krajním případě i sestup do nižší soutěže. Kdo ví, co by se pak dělo s kádrem, zaměstnanci a jaké další řetězové reakce by následovaly.
Na takové spekulace máme čas. Nakolik ale současná nejistota ovlivňuje samotné hráče? Těžko říct. Jsou to přece jen pořád lidské bytosti. Podle informací reportéra The Athletic Sama Leeho ovšem uvnitř klubu nepanuje taková míra obav, jakou bychom si při pohledu zvenčí mohli představovat.
Ať je to jakkoliv, současná krize Marescova mužstva má také zcela hmatatelné fotbalové příčiny. Manchester City dlouhé roky definovala schopnost kontrolovat zápasy prostřednictvím držení míče. Pod Pepem Guardiolou patřili Citizens k nejlepším týmům světa v rozehrávce pod tlakem. Právě tahle kolektivní superschopnost se ale postupně vytrácí.
Kostra týmu odešla, co náhrada?
Soupeři stále častěji a úspěšněji využívají agresivní presink a City mají s výstavbou hry čím dál větší problémy. Dostat míč od vlastní branky přes střed hřiště? Kdysi jedna z nejoblíbenějších kratochvílí fanoušků Manchesteru City.
Jenže Edersona, výjimečného brankáře v práci nohama, nahradil Gianluigi Donnarumma. Spolehlivou kostru týmu narušily také odchody Rodriho a Bernarda Silvy, kteří zpravidla dokázali i pod největším tlakem najít správné řešení.
Jejich nástupci mají nepochybnou kvalitu, zatím ale nedokážou nabídnout stejnou kontrolu nad zápasem. Důležité je poznamenat, že podobné problémy se objevovaly už v Guardiolově poslední sezoně. Pep se k nim ovšem stavěl jinak než jeho nástupce. Měl tendenci zjednodušovat přechod do útoku a přestával se bránit určité míře chaosu.
Enzo Maresca naopak věří vlastní cestě, která místy nápadně připomíná návrat ke kořenům Guardiolova impéria. Jenže City mezitím přišli o značnou část týmové souhry i individuální kvality, na nichž tento způsob hry stál. A nelze přehlížet ani proměnu samotné Premier League, která se stále výrazněji posouvá směrem k fyzičnosti, intenzitě a hernímu chaosu.
Arsenal drží stabilní formu
V neděli City vyzvou Arsenal, lídra ligy a obhájce titulu. Tým, který od dubnové porážky na Etihad Stadium získal 43 ze 48 možných ligových bodů. Vyhrál čtrnáct ze šestnácti zápasů a jedenáctkrát udržel čisté konto. Zatímco City hledají staronovou identitu, Artetův tým těží především ze stability, kterou průběžně obohacuje o další herní prvky.
Ani Gunners samozřejmě nejsou bez slabších míst. Newcastle minulý víkend v zápase dvou rozdílných poločasů ukázal, že agresivním presinkem lze jejich rozehrávku výrazně narušit. A právě tudy může vést cesta Marescova mužstva.
„Už jsme ukázali, že dokážeme vyhrávat důležité zápasy. Nevidím důvod, proč bychom nemohli vyhrát na Arsenalu,“ prohlásil italský trenér.
City v neděli nehrají jen o tři body. Možná už ani o titul, ať už se na jejich situaci podíváme čistě sportovně, nebo z pohledu právní nejistoty. Hrají o důkaz, že jejich přestavba směřuje správným směrem. O naději, že si dokážou sezonu ještě zpříjemnit a třeba i zkomplikovat Arsenalu cestu za obhajobou.
Motivace na Emirates Stadium chybět nebude. Otázkou je, zda se ji Haalandovi a spol. podaří proměnit v něco trvalejšího.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2
Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4
Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6
Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7
Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8
Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9
Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10
Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11
Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12
Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13
Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14
Coventry City
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15
Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16
Ipswich Town
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18
Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19
Manchester Utd.
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20
Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7
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