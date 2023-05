Rosa trefil Priskeho. Kuchta neukázal nic extra, fotbalově mě zklamal

Spartě jsem k titulu blahopřál už minulý týden. Sezonu dotlačila do sladkého finále. Byla tam křeč, nervozita, možná i obava. Na Slovácku předvedla fotbal k nekoukání, ale nemám jí to za zlé. Souhlasím s koučem Priskem, v určité fázi ročníku je potřeba všechno přizpůsobit úspěchu. Rezignace na fotbalovou krásu se dá pochopit. Na mistrovskou jízdu čekala devět let, fanoušci byli u vytržení. Všem spadl kámen ze srdce.