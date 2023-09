Derby musí být řachanda. Slavia je mírný favorit, ale Sparta fotbalovější

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Každý týden je z pohledu fotbalu fajnový. Nedávno nám nároďák ukázal, co umí, či spíš neumí. O víkendu se rozjela liga a nyní přicházejí velké dny pro největší kluby v Česku. Člověk se nenudí, na fotbal se v tuzemsku chodí. Sparta to doma drtí, Slavia se jí drží, Plzeň dala sedmičku nebohýmu Zlínu. To všechno ale byla jen předehra. Ve čtvrtek se nejsilnější trojka ukáže v Evropě, v neděli je velké derby, ke kterému všechno směřuje. Bude to šíleně napnutý. Nikdo netuší, jak bude zápas vypadat.