Litovat Kuchtova odchodu do Dánska nebudu, jeho styl fotbalu mi je cizí

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga přišla o jednu z atrakcí. Do Midtjyllandu odešel Honza Kuchta. Sparta získala nového ostrostřelce Rrahmaniho, nyní má na postu útočníka dva lepší kusy. Kuchťák nemohl udělat nic rozumnějšího než si sbalit ruksak a vydat se na jinou štaci. Sedět na lavičce nikdo nechce. A to navzdory postupu do Ligy mistrů, což je velké lákadlo pro všechny fotbalisty. Jenže být trojkou a fotbal sledovat jen z lavičky? Ne, tady nebylo co řešit.

Honza jde do zajímavého klubu, do špičkového v dánské lize. Pravidelně hraje poháry, nyní Evropskou ligu, každoročně se pere o titul. Jednoduše odchází do dobrého angažmá, v Dánsku by se mu mohlo líbit. Z vlastní zkušenosti vím, že odpracovat pár let v zahraničí je po všech stránkách super zkušenost. Doteď na angažmá v Le Havre vzpomínám. Honza byl zatím jen v Rusku, po začátku války se vrátil do Sparty, a teď jde zase ven.

Abych byl úplně upřímnej, vlastně ani nevím, jestli mi bude v lize chybět. Litovat Honzova odchodu nebudu, jeho styl fotbalu je mi cizí.