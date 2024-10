Olatunji je trapnej herec. Laciho drží, aby někomu nedal do držky. To je normální?

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Slavnostně činím tečku za derby s tím, že šlo o zasloužené vítězství Slavie. V prvním poločase byla výborná, hrála dopředu, chtěla na Spartu skočit. Ta byla jalová, nenahrála si, nebyl tam jediný člověk, který by to zvedl, což mě upřímně nemile překvapilo. Po přestávce už to od slávistů nebylo takové, ale kdo hrál fotbal, musí pochopit, že nemůžete jen valit dopředu, ale u sportu taky trochu přemýšlet.