Gól Oscara? 12 kamer a viděl jsem mazanici... A bojkot olomouckých fanoušků je hloupý

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Od sobotního večera se v Česku nemluví o ničem jiném než o rozhodujícím momentu derby. Vsítil Oscar branku na 2:1 rukou, nebo ne? Tím se zaobírá celý národ. Nepřeháním, omílá se to úplně všude. Přijdu do řeznictví a hned se mě ptají: ‚Láďo, byl to regulérní gól?‘ V cukrárně to samý, o hospodě ani nemluvě. Podívejte, rozsoudit to neumím. Já jsem slepej, v televizi jsem zahlédl jen nějakou mazanici, podle toho jsem si obrázek nemohl udělat. Spíš si říkám, že je ostuda, když na stadionu je dvanáct kamer, a ani z jedné nepřijde pořádný záběr. Nad tím by se LFA měla zamyslet, dělá to fotbalu nehezkou reklamu.