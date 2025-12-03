Chmury Sparty jdou za Priskem, Preciada si neumím vysvětlit. O titulu jasno není, ale...

Předplatné

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Už ukončíme ten poprask kolem Sparty, co se rozjel po prohře s Pardubicemi. Bylo toho hodně řečeno a budu se jen opakovat – taky to nechápu. Protože zahrála na Legii velmi dobrej a těžkej zápas, to si málokdo uvědomuje. Psalo se, že nepodala bůhvíjakej výkon, ale brala důležitou výhru v tak nepřátelském prostředí. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Za mě hrála dobře a vyhrála díky tomu, že Preciado byl v Polsku výbornej. Pak jsme ho viděli proti Pardubicím a byl hroznej. To si neumím vysvětlit. A dávám ho jenom za příklad, protože to se týká i ostatních hráčů, což je strašně zajímavý.

Nechci se v tom úplně babrat, ale hráli bez chuti, agresivity. To jsme všichni viděli. Bylo to obrovské zklamání a určitě ztratili jednoho fanouška z Karlových Varů. Na tiketu měl chycenejch šest zápasů a dojížděla mu akorát Sparta. Mohl brát sto osmdesát tisíc. Trochu ho lituju a nevím, jestli mu nedám číslo na Tomáše Rosického, aby mu to vyplatili.

