Chmury Sparty jdou za Priskem, Preciada si neumím vysvětlit. O titulu jasno není, ale...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Už ukončíme ten poprask kolem Sparty, co se rozjel po prohře s Pardubicemi. Bylo toho hodně řečeno a budu se jen opakovat – taky to nechápu. Protože zahrála na Legii velmi dobrej a těžkej zápas, to si málokdo uvědomuje. Psalo se, že nepodala bůhvíjakej výkon, ale brala důležitou výhru v tak nepřátelském prostředí.
Za mě hrála dobře a vyhrála díky tomu, že Preciado byl v Polsku výbornej. Pak jsme ho viděli proti Pardubicím a byl hroznej. To si neumím vysvětlit. A dávám ho jenom za příklad, protože to se týká i ostatních hráčů, což je strašně zajímavý.
Nechci se v tom úplně babrat, ale hráli bez chuti, agresivity. To jsme všichni viděli. Bylo to obrovské zklamání a určitě ztratili jednoho fanouška z Karlových Varů. Na tiketu měl chycenejch šest zápasů a dojížděla mu akorát Sparta. Mohl brát sto osmdesát tisíc. Trochu ho lituju a nevím, jestli mu nedám číslo na Tomáše Rosického, aby mu to vyplatili.