Jako největší Nedvědovu chybu vidím... Mátožná Sparta, Priske má v sobě nějakou zlost
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V sobotu jsem se chystal na kutě, když na mě vyskočila špatná zpráva. Jindřich Trpišovský národní tým v baráži trénovat nebude. Byl jsem překvapený, už jsem s tím víceméně počítal. O to větší zklamání teď cítím. Za všechny to vyřešil majitel Pavel Tykač, alespoň tak jsem to slyšel. Postavil se veřejnému zájmu. V nedobrý situaci okolo reprezentace se mi to zdá jako podivné rozhodnutí. Podívejte, v pondělí je sraz, ve čtvrtek hrajeme s Irskem, v úterý případně o postup. Jde o osm dní. Copak je to tolik? Co by se jako stalo?
Vždyť by se hrálo u Jindry v Edenu, bílou bekovku by měl hozenou u sebe na věšáku, tým by měl víc než z poloviny slávistický, fanoušky na své straně. Ksakru, mohli jsme mít velkou naději na postup. O to smutnější je, že to Slavia zakázala. V mém světě to je tak, že Tykač, ale i Tvrdík, jdou proti reprezentaci. Já chápu, že primárně hájí zájmy Slavie, ale fotbal je přece jeden celek. Jedno hnutí, jedno prostředí. Je to pro mě smutné zjištění.
Jindra má jiný pohled na fotbal, v nominaci by třeba byli jiní hráči, po čemž už delší dobu dost lidí volá. Slepil by to, postavil by mužstvo s velkým M. A kdyby to nevyšlo? Všichni by mu odpustili. Já se hodně ptám, mluvím s fanoušky, a oni teda moc nepočítají, že baráž zvládneme. Nicméně v kombinaci s Jindrou to viděli jinak. Dokonce se i těšili.