Vízek o Pavlu Nečasovi (†59): Až se mi chce vzteky křičet. Udělal fantastickou službu fotbalu
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Silvestrovské veselí nám obrovsky zhořklo. Zemřel herec Pavel Nečas, neuvěřitelný sportovní fanatik. Takové zprávy na Nový rok slyšet nechci. Vlastně se jich šíleně bojím. Hrozně mě to zaskočilo, zničehonic jsem byl bez nálady a smutnej. Nechápu, proč takový lidi musí odcházet… Pavel byl ještě mladej kluk, neustále pozitivní, energie měl na rozdávání. A najednou se stane taková hrůza. Neumím si to vysvětlit. Bude mě to bolet ještě moc dlouho.
Párkrát jsem s ním byl na golfu, on hodně tíhnul ke sportovcům. Dělali jsme si srandu, že vlastně nevíme, zda je umělecký sportovec nebo sportovní umělec. Do naší branže hodně fušoval, do fotbalu, hokeje, ale nejlepší byl v golfu.
S Davidem Suchařípou vytvořil slavnou dvojici, překonávali rekordy, měli šílené nápady. Obejít s nimi osmnáct jamek byla hrozná prča, vždycky došli za zpěvu. Něčím si pomohli, v bagu nosili zakázané střelivo. Až půjdeme s klukama na první jarní odpal, ťukněme si na Pavlovu památku.
Měl jsem tu čest je jednou porazit. S Ivanem Haškem jsme jim dali na zadek na hřišti v Lázních Bohdaneč. Oni nás pak asi stokrát vyzývali na odvetu, ale my nešli. Moc dobře jsme věděli, že podruhé bychom je neporazili, neměli jsme na ně. Tenkrát u Pardubic jsme je porazili náhodou. Smáli jsme se jim, že vedeme 1:0, a tak to i zůstane. Co bych teď za to dal, kdybych si vedle Pavla zase mohl stoupnout na odpaliště… O to víc mě mrzí, že jsme na tu odvetu nešli.
On měl svůj pořad v rádiu, jednou jsem u něj byl jako host. Strašně hezky se s ním povídalo. Pavel měl nádherný chlapský hlas. Takový zklidňující. Mně se na něm líbilo, že vždycky rozuměl tomu, o čem mluvil. Udělal fantastickou službu fotbalu nezapomenutelnou rolí v seriálu Okresní přebor. Vychcanýho Matějku, majitele Slavoje Houslice, zahrál naprosto excelentně. Celá republika má tenhle vtipnej mnohadílnej kousek ráda.
Při této vzpomínce si říkám, že jsem Pavla snad nikdy neviděl kopnout do míče. On to jistě uměl, hrával s dalšími kluky v Real Top Praha, ale já ho na place asi nikdy nepotkal. Nebo si to nepamatuju.