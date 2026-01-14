Tondo z Vršovic, bacha na sestup… Musím bránit Chama. FIFA mi posílá skoro tisíc dolarů
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme teď období, kdy všechny týmy ladí formu na jaro. Skoro všichni jsou ve Španělsku nebo Turecku a chystají se, začleňují nový posily do sestavy. To posilování je brutální, což je logický, protože téměř všude jsou miliardáři. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Rovnou říkám, že takovýhle drama, dole i nahoře, jsme tu ještě neměli. Povídám drama, jen nevím, jestli to drama bude taky kvalitní. To jsou totiž dvě různý věci.
Teď se ukáže, co s tím dokážou udělat trenéři. Já vždycky říkal, že se maj‘ dobře, že si frkají, ale ten tlak, co je teď potká, jim vůbec nezávidím. Začnu třeba dole.
Čtu si ve Sportu ostravskýho Václava Brabce. Mám ho rád, možná proto, že jsem u něj jednou spal na hotelu a líbilo se mi tam… Udělali přestupy jako hrom, ale ani to jim nemusí stačit. Asi si nikdo nechce představit, že by Baník spadnul, jenže začíná hnedka na Slovácku, třeba prohraje, protože soupeř má trenéra Skuhravýho, co tomu hoví, a jsou to rázem nervy. Pro Galáska budou obrovský.
Pak tu mám vzkaz pro Toníčka z Vršovic: