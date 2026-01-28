Pracháči si koupili nový hračky. O moji Duklu se moc bojím, Křetínskému se chci podívat...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | O víkendu se nám po zimním spánku rozjede liga, moc se na ni těším. Stojíme na prahu jara, které tady léta nebylo. Ve vzduchu je cítit napětí, nervozita, u hodně klubů i strach. Na trhu se děly veliké věci, na zimní období nezvyklý. Samozřejmě víme, co to způsobilo. Pracháči si koupili nový hračky, začali se o ně starat a na několika adresách se pustili do masivních investic. Nemyslím si, že to je špatně. Naopak. Pro ligu je to fajn. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Částky za hráče se razantně zvyšují, éterem létají stovky milionů. Co se včera dalo pořídit za dvacet mega, stojí dnes dvojnásobek. Dost lidí skokový nárůst cen nemůže pochopit, já jsem jedním z nich. Ale tak to prostě je.
Byznysmeni s naditými měšci jsou v tabulce nahoře i dole. O sestup to bude nesmlouvavá válka. Až si říkám, že všechny bude víc zajímat spodek. Co rozhodne? Přístup, kvalita jednotlivců, trenérské tahy, ale taky štěstí. Kdo si myslí, že náhoda nemá ve sportu místo, je na omylu. V devadesáté minutě trefíte tyč a třeba kvůli tomu sestoupíte. Hranice mezi průserem a úspěchem je neskutečně tenká.
Mám dojem, že dole se toho moc nezmění. Až na Baník. Ten ze sestupovýho bahna asi hodně rychle uteče. V zimě přešteloval kádr velmi zručně, udělal řadu kvalitních lidí. Ale jinak se ve spodku budou mydlit Dukla, Slovácko, Mladá Boleslav, možná taky Bohemka.
Musím se zastavit u mojí Dukličky. Kdybych měl bejt upřímnej, bojím se o ni