Slavii bude horko, Sparta jede a dokupuje kádr. Darida? Snad vyhraje českej fotbal
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Minule jsem o své Dukle psal, že mým přáním jsou barážové příčky. Po dalším výbuchu v Hradci Králové jsem pochopil, že jde o přání bláhové. Páni, to byla zase katastrofa! Zápas jsem viděl v televizi, několik kamarádů bylo přímo na stadionu. Shodli jsme se na velmi slabém výkonu našich barev. Ať chci, nebo ne, po druhém jarním kole je Dukla největším aspirantem na přímej sestup. Rozumní lidé mě jistě pochopí, nejdu proti svejm, jen popisuju, co vidím. Mužstvo se mi nelíbí, stejně jako drtivý většině národa.
Na rozdíl od Dukly je pro mě mírným překvapením, jak na startu jarní části vypadá dobře Sparta. Po podzimu jsem Slavii pasoval na jasný titul, ale jak tak koukám, bude jí ještě pořádně horko. Letenští jí budou šlapat na paty. Hrají vážně skvěle. Já vím, sešívky vyhrály 4:0 s Mladou Boleslaví, ale to není moc měřítko. Středočechy vidím jako sestupové číslo dvě. Taky jsem musel poslat zprávu Toníkovi Panenkovi do Vršovic: Lidé, bděte, v tom vašem Ďolíčku! Mezi lidma se Bohemka začíná velmi často skloňovat. Když prohraje doma s Pardubicemi… Když hraje přes půl zápasu přesilovku… Když pořádně nevystřelí na bránu… Něco to naznačuje. Navíc konkurence do toho šlape. Baník prchá. Slovácko mělo dva zápasy, ani jeden neprohrálo. Jak říkám, Dukla, Mladá Boleslav a Bohemians jsou aktuálně nejvíc ohrožení.
Sparta neválí jen na hřišti, ale i v zákulisí. Pořád nemá dost, dokupuje kádr. Nejdřív sebrala dva lidi z Premier League, teď zase z Ligue 1. Musím říct, že Sonne a Irving