Hašek vymyslel převrat, v Baníku si aspoň průšvih uvědomujou. Galásek? Kdyby se naučil...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Šestnáct trenérů sedí na kolotoči, čas od času z něj někdo vystoupí. Minulý týden David Holoubek na Dukle, v pondělí Tomáš Galásek v Ostravě. U něj mi je to líto. Znám ho, je to moc hodnej člověk, což je v trenérské branži minus. Kdyby se naučil křičet a řvát, měl by to snazší. V Baníku by to pak možná přežil. Jenže Tomáš to nemá v charakteru.
My takového trenéra v Dukle taky měli – jmenoval se Josef Masopust. Byl to úžasnej člověk, ale na trenéřinu se nehodil. Někomu nadávat? Ne, to neuměl. Nevím, třeba se to Galásek naučí, stejně jako se to naučil Michal Bílek. Řvouni jsou odolnější, mají větší trvanlivost. Tak to prostě je. Až se do Baníku jednou vrátí, bude zkušenější a zvládne to levou zadní. Já mu věřím.
V naší lize je trenérské místo pořádně žhavé. Na moje gusto se kouči hrozně moc točí. U problémových mančaftů pětkrát víc. Týmy s nejbohatšími majiteli výkonnost mají, trenéři si tam žijí jako v peřince. Kdyby byl Galásek ve Spartě, odvedl by taky dobrou práci. O tom jsem přesvědčený. Ale holt měl smůlu na Baník.
Trenéři jsou za blbce
Stejně jako Holoubek na Dukle, kde mu koupili víceméně druholigové hráče. Ať je David jaký chce, těžko to mohl výrazněji ovlivnit. Šlo o nápad sportovního ředitele Martina Haška. Tak to je. Trenéři jsou pak za blbce. Stává se – i v případě Dukly – že vinen je někdo úplně jiný. Dříve jsem taky uvažoval o kariéře na lavičce.
Jenže jsem tušil, že by mě to psychicky vyčerpávalo. Tak jsem si koupil hospodu. Co vám budu povídat, prohloupil jsem. Vůbec jsem nevěděl, co to obnáší. Zase jsem nabral jiný životní zkušenosti a kupu úžasných zážitků.
V Karlových Varech jsem si zkusil trénovat krajský přebor. Šlo o výkonnostní fotbal, ale to je úplně fuk. Sranda to nebyla, v lize bych dostal infarkt. Můj kamarád Petr Rada si musel dát každej zápas pod jazyk prášek, aby tlaky ustál.