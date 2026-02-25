Naši ligu ovládá VAR! Z Plzně jsem byl zaskočenej, jak... Boj v Edenu? Jděte se vycpat
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Víkend propršel, bylo pošmourno. Bohužel nás nerozveselil ani pohled na fotbal. Liga přitom nabízela dvě hitovky. Nejvíc jsem se těšil na Plzeň se Spartou. Měl to být obrovskej zápas. Minimálně já to tak cejtil. Jenže jsem neviděl ani jeden gól, což mě hrozně zklamalo. S brankami vypadá každý zápas úplně jinak, to vám potvrdí každej. Navíc mě nebavil ani samotnej fotbal. Zejména ze strany Sparty.
Já bláhovej žil v domnění, že Viktorka bude unavená z výletu do Řecka. Hrála ve čtvrtek večer. S Panathinaikosem to byl velmi těžký fyzický zápas. Hráči se vydali ze všeho. Za tři dny nastoupili proti Spartě, úbytek sil se ale vůbec neprojevil. Někdy od třicáté minuty Plzeň začala Spartu fyzicky tak ničit, až jsem z toho byl u televize zaskočenej. Pražané mají dobré hráče, to je bez diskuse, ale kondičně nevypadali vůbec dobře. Vždyť oni se skoro nedostali k ohrožení domácí branky. To není neuměním, to je nedostatkem energie.
Sparta hodně sází na individuality, Brian Priske to tak má nastavený. Jenže i tenhle plán s prosazením hvězd v neděli selhal na plné čáře. Viděli jste někdo Lukáše Haraslína?