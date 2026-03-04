Kuchta v derby? Má své kouzlo. Slavia nehraje v TOP formě, sparťané musí běhat
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dnešní téma je jasné - blíží se derby! Všichni vědí, že může rozhodnout o prvním místě. Je to honička na Slavii, bude to mít náboj – když Sparta v Edenu nevyhraje, už rivala nechytí.
Rozhodně zápas proběhne v emocích, diváci budou jako vždycky fantastičtí. Nechci ale derby hodnotit tak, že atmosféra byla fantastická, jenže na hřišti to vypadalo úplně jinak, neodpovídala tomu kvalita. Přeju si konečně zápas, jaký vidím, když si pustím třeba anglickou ligu, kde se hraje nahoru, dolů s obrovským nasazením. Ne aby na sebe trenéři vymýšleli taktiku, ale aby se do sebe pustili, jak říká trenér Csaplár, rozdali si to na férovku. Ale bojím se, že to takové nebude. Oba trenéři jsou taktici, filozofové. Zároveň mám pocit, že se taky pohádají. Priske už je ve formě, to ukázal v Plzni. Podobné divočiny se mi na lavičkách nelíbí.
Trpišovskému se do sestavy asi vrátí Provod, možná ještě jeden hráč, trošku se mu to vyléčilo. Hráče šetřil, Dukla je taky moc neunavila. Na zápase jsem byl, Jindra mohl v klidu prostřídat Chorého a spol. Ještě uvidíme, jakou roli v derby sehrají utkání MOL Cupu, které oba týmy hrají v týdnu.
Už před týdnem jsem psal, že mám pocit, že rozhodčí řídí VAR. Pořád nepískají dobře, je to pro mě obrovské zklamání. Jestli se v derby něčeho bojím, tak výkonu rozhodčího. Nikdy jsem takové myšlení neměl, ale když vidím, jak pískají, jak jsou úzkostliví… V Anglii, Španělsku pískají jinak, nechávají to. Tady písknou každou blbost, maličkost, chtějí se týmům zavděčit, nejsou sebevědomí. Někdy vidím třeba