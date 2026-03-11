Kop do Kuchty? Úlet, nic takového jsem ještě neviděl! A hra Sparty po půli? Nechápu...
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Derby se udělalo obrovské promo. Rozebíralo se zleva zprava, ve Sportu už od čtvrtka. Taky jsem si v anketě, společně s dalšími legendami, řekl svoje. Jedna z otázek zněla: válka, nebo fotbal? Každý rozumný řekl válka. Potvrdilo se to zčásti, rozhodně ne na sto procent. Po pondělní nevraživé spoušti se ale domnívám, že šlo zase o válku. Škoda…
Já se na derby opravdu těšil. Sedl jsem si k televizi, udělal si pohodlí a začala hrát hymna. Říkal jsem si, ježíš, to je krásný, ze zápasu dvou našich nejlepších týmů se dělá taková slavnost. V naší době jsme si takových momentů vážili. Po hymně měl člověk pocit, že ze sebe dostane to nejlepší. Kdo to nepoznal, nepochopí to.
Pak to začalo.
