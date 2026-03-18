Surovčík promluvil jako chlap, fandím mu. Černý mimo nominaci? Sečetli mu všechny hříchy
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Skončila první část jara v Chance Lize. Teď se nebude tři neděle hrát. Neslyšel jsem rozumný názor, proč tomu tak je. Dost lidí se dlouhé pauze diví. Prosadili si to ze svazu, podle mě je to taky kravina. Půlka hráčů bude v nominaci na baráž z ligy, půlka zvenku. Jasně, eliminují se případná zranění tuzemské party, ale fanoušci chtějí potravu. Hádám, že se to nelíbí ani ligovým trenérům. V půlce jara přerušit soutěž na tak dlouhou dobu je vážně nestandardní. Tak snad to reprezentaci pomůže k postupu. Všichni si to moc přejeme.
Nominace je celkem očekávaná. Jestli tam je Kliment, nebo Bucha z Ameriky, podle mě nehraje roli. Nic proti nim, ale tihle kluci budou spíš do počtu. Aby bylo dost hráčů na trénink. Na nominační tiskovku jsem koukal v televizi. Nevím, proč Míra Koubek neřekne, že kapitánem je Krejčí. Proč se okolo toho dělají takové tajnosti? Já vím, i kdo půjde do základu. Že tam bude Krejčí, Darida, Souček, Provod, Coufal, taky Schick s Chorým a že budeme hrát v rozestavení 3-5-2. Ale jo, chápu, tajnůstkaření musí trochu být. Patří to k tomu. Baráž bude o detailech.
Asi jediným větším překvapením je opomenutí Václava Černého. Ještě nedávno byl členem základní sestavy. Asi mu ale neprošly Faerské ostrovy, byl tam problém i s chováním. Ohradil se v televizním rozhovoru. Besiktas ale není malej klub. Navíc on je vážně