Chorý je judista, a tím i zůstane. Branku dát umí, ale ať je rád, že ho Jindra drží
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jindra Trpišovský po zápase na Baníku pronesl zajímavou větu: Na Tomáše Chorého se pořádá hon. Chtěl bych tuhle pozoruhodnou myšlenku uvést na pravou míru. Dost jsme to probírali u Tygra a shodli se, že Chorý není fotbalista, ale bojovník. Snažili jsme se vymyslet přirovnání k Honzovi Kollerovi. Okamžitě se u stolu ozvalo deset kluků, že Dino byl oproti Chorému úplnej Maradona.
Já vám řeknu, kde se bere rozpolcenost fotbalového národa. Choras na place přehání. Neustále dělá nějaký teatrální gesta. Člověk nutně musí získat pocit, že na světě neexistuje fotbalista, kterýmu je tolik ubližováno. Tak to ale samozřejmě není. Tomáš umí rozdat. V minulosti jsme se o tom přesvědčili mnohokrát. Ovšem neumí přijmout. Furt padá, vzteká se, brečí u rozhodčího. Sakra, ať hraje jako chlap.
Nechci říct, že je nemotornej. Vysocí hráči nevypadají u fotbalu noblesně, nicméně jeho fyzično výrazně převládá nad technikou. Ať je strašně rád, že je ve Slavii, která produkuje fyzickej styl hry. Chorase si neumím představit ve španělské lize, francouzské, natož nizozemské. V těchto soutěžích by se nikdy neprosadil. U nás je braný za jednoho z nejlepších hráčů, ale já to tak nevidím. Jeho největší předností je hra zády k brance. Umí balon přikrýt, sklepnout ho na spoluhráče, ve vápně se prosadit hrubou silou.
Neumí však