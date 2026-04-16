Chorý má v hlavě snad cvrčka. Slina mě až tak nezajímá, ale plno lidí už mu jednoduše nevěří
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jsem tak trochu fanouškem Plzně. Podle mého se vydala správným směrem, a to fotbalovým. V kádru mají hráče, co chtějí hrát fotbal. Někteří ho i umí. Proto jsem se těšil na vzájemný souboj se Slavií. Po devadesáti minutách jsem ale na duši ucítil zklamání. Sešívky mě bojovným a upoceným stylem nepřekvapily. Viktorka sice byla o kousek fotbalovější, ale ne o moc. Přitom se střetly špičkový kluby. Ano, bylo to rychlý, tvrdý, ale rozhodně ne hezký. Hrálo se vlnách – chvíli vypadala lépe Slavia, pak zase Plzeň. Bezbranková plichta sedí. Bohužel.
Od domácích jsme viděli styl bum – prásk, od hostů zase hromadu nepřesností. No, nepošmákl jsem si. Zápasu chyběla kvalita. Ve španělský lize je každej zápas hezčí. Ale proč, ksakru? Furt od někoho slyším, že nejsme tak dobří. Ale já chci, abychom byli lepší. Abychom byli konkurenceschopní. Vždyť jedeme na mistrovství světa, přece musíme fotbal dostat do hlavy. Začít ho zase hrát. Nechci vyjmenovávat všechny předchozí generace, všichni je známe, ale měli bychom se snažit navázat na jejich odkaz. Nějak nám to nejde.
To málo dobrý na výkonu obou týmů zcela zastínil závěrečný exces Tomáše Chorého. Shodou okolností jsem o něm psal před týdnem, a docela ostře. Chtě nechtě, musím na svoje slova plynule navázat. Pro mě je to nepochopitelnej úlet. Hned vysvětlím proč. Podle mě Tomáš, jak se hezky česky říká, má v hlavě nějakýho cvrčka. Jinak by se po evidentním faulu nesklonil nad Dwehem a neřval na něj z pár decimetrů nějaký urážky. Že mu vyletěla z pusy slina, a podle mě neúmyslně, mě až tak nezajímá. Kdyby neřval, nic by nestalo, nikdo by nic neřešil, já bych nic nepsal. Všichni bychom měli klid a mohli se věnovat čistě sportu.
Jenže Chorase popadl amok. Pro mě je to šokující. Nedovedu to omluvit, přijmout to. Kruci, ať na něj něco štěkne. To je přece normální. Patří to do fotbalu. Ale tohle? On má dva metry a nakloní se nad něj, že mu může dát