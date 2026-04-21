Baník je v čudu, ať vezme Radu. Exces Bořila je k neuvěření, ale kdyby rozhodčí…
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dopředu bylo jasné, že v Hradci Králové nečeká Slavii snadný pořízení. Votroci jí pravidelně ubližujou, umí na ni. Po návratu do ligy jí sebrali řadu bodů, taky připravili o titul. Od začátku zápasu jsem na sešívkách pozoroval nervozitu. Byli roztřesení, nesoustředění. Pravda, klidně mohli vyhrát 4:1. Jenže se jim do cesty postavil Adam Zadražil. S tím nic neuděláš. Jakmile má gólman den, máš problém. Podívejte se na hokej, s brankářem v top formě vyhraješ cokoliv. S Haškem třeba Nagano. Ve fotbale to tak úplně není, gólmani nemají takovou moc, nicméně Zadražil chytil dva jisté góly. A Slavia prdla.
Hradec je pro ni prokletím. Za chvíli se mohou potkat v prvním kole nadstavby. V Edenu budou mít pořádně nahnáno. Co budou mít, oni mají už teď. Náskok na Spartu se smrsknul na pět bodů. Slavia musí s Olomoucí zabrat, jinak se definitivně rozpadne. Vrátí se jí Chorý, což jí jistě pomůže. V nadstavbě se dočkáme ligového vyvrcholení, které už nikdo nečekal. Bíločerveným se začíná pářit z hlavy, nezvládají to psychicky.
V Hradci se na to slávisté nevykašlali. Oni dřeli, neflákali se, ale po reprezentační pauze se jim nedaří. Všichni to vidíme. Říkal to i Trpišák. Sparťané jsou spokojení. Potěšilo je zaváhání Slavie, ale také poslední výkony Letenských. Jo, dalo se na to koukat. Když to všechno sečteme, Slavia je pod velkým tlakem. Člověk si říká, že to musí ustát. Jenže zatím sledujeme pravý opak. Minule jsem v Přesných trefách psal o cvrčkovi v hlavě Tomáše Chorého. Teď přeskočilo dalšímu.
Už se musí něco stát. Jindra to nemůže jen komentovat, musí zasáhnout. Konec benevolence. Je na nejvyšším admirálovi, aby zavelel. Sezvat si