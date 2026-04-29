Baník je záhada jako prase. Sparta mě dvakrát nakrkla, chování slávistů jsem se smál
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dnes musím začít tím nejsmutnějším, co ohromilo nejen mě, ale celý fotbalový národ. Baník je poslední. Kdyby neexistovala nadstavba, sestupuje do druhé ligy. Nechápu to, nerozumím tomu. V zápase s Plzní jsem jakýsi náznak bojovnosti a rvavosti viděl, ale to by v jeho situaci měla bejt samozřejmost. Přijde mi, že se v Ostravě pořád na něco vymlouvaj. Prej to mají v hlavách. Ať jdou do pytle. Oni vždycky dostanou gól a složí se. Takhle se profesionálové nechovaj. Pro ostravskej region je to velký zklamání. My, co bydlíme dál od Ostravy, to tolik neprožíváme. Nicméně i pro nás je to téma. Příčinu ale najít neumíme.
Sešup až na úplný dno je nepochopitelnej. Vždyť před rokem byl Baník pevně usazenej ve skupině o titul, celkově skončil třetí. Je vidět, že ve sportu je možný opravdu všechno. Na druhou stranu, aby Baník se svým rozpočtem a hráčským materiálem, si dřel zadek o dno v konkurenci Dukly, Slovácka a Teplic, to je záhada jako prase. A to mu ještě hodně gólů zachránil gólman Jedlička. Ten je z toho komediálního ansámblu suverénně nejlepší.
V Ostravě mám spoustu kamarádů. Z reprezentace, ze zlatýho olympijskýho tažení. Namátkou Rosťa Vojáček, Libor Radimec, Verner Lička, Zdenda Rygel. Zrovna on byl obrovskej kavalír, snad nikdy mě nekopl. Ostatně, všichni tihle kluci byli kavalíři. Společně jsme sehráli nádherný zápasy. Když o tom píšu, běhá mi mráz po zádech. Ach, to byly časy. Teď si otevřu noviny, hledám Ostravu v tabulce a hle: ona je poslední.
Baník nespadne. Tuhle větu slýchávám celé jaro. Pořád dokola. Všichni to tvrdí, všichni jsou o tom přesvědčení. Ještě docela nedávno jsem si to myslel taky, ale