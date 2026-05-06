Fotbal v Liberci? Ostuda! S tím ať Slavia do Evropy ani neleze. A derby bude „bonbonek“
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Minulý týden jsem viděl Paříž s Bayernem v Lize mistrů. A byl jsem neskutečně nadšený! Takovým směrem jde fotbal, takhle to má vypadat. Věřil jsem, že souboj Liberce se Slavií se k tomu třeba malinko přiblíží, i když chápu, že se to úplně srovnávat nedá. Ale to, co jsme viděli pod Ještědem, to snad ani nelze popsat slušně. Jestli takhle o fotbale v Česku přemýšlí hráči, trenéři a další lidi, to je normální ostuda. Ať raději nadstavbu nehrají, rozdělí si prémie a ukončí sezonu.
Nemyslím si to jenom já, po telefonu jsem hned po zápase mluvil se zajímavými lidmi, jako první mi volal Petr Rada. Ptali se mě, co to jako bylo za fotbal. Čistý čas byl pod čtyřicet minut, to už samo o sobě něco signalizuje. Trpišák řekne ano, balon byl pořád ve vzduchu. Ale proč tedy nehrají víc fotbal? Jedno mužstvo řeší, že chce na vrchol, točí o tom seriály, druzí chtějí obhájit mistra. Říkám si, to se utkají dva vrcholy. Jenže na hřišti to bylo trapný, až nedůstojné pro vizitky obou mužstev.
Liberecký majitel Kania pak říká v televizi, ať s tímhle Slavia ani nechodí do evropských pohárů. S tím souhlasím, spolu se mnou i drtivá většina lidí, se kterými o tom mluvím. Ať s tímhle Slavia opravdu nikam neleze. To není fotbal, celá republika vidí, že to hrají na sílu, chtějí soupeře za každou cenu přetlačit. Ať taky pochopí, že nám, co na to koukáme, se to nelíbí. Chápu, že se hraje o tituly, peníze a podobně, ale tímhle jdeme špatným směrem. Apeluji na všechny, ať se podívají na PSG s Bayernem. Ať se pokusíme k tomu aspoň trošku posunout a hraje se u nás fotbal. Protože tohle, co jsme viděli v Liberci…