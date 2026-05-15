Slavia ty debily na tribuně tolerovala a papiňák bouchnul. Tvrdík je vycvičenej z politiky
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Člověk si myslí, že ve fotbale zažil úplně všechno, ale v Česku vždycky vymyslíme něco novýho. Po sobotní kolosální ostudě ani nemám chuť něco psát. Pořád je mi z toho zle od žaludku. Aby fanoušci napadali hráče soupeře, je normální prasárna. Viník není jen jeden, je jich víc.
Sympaticky se k podílu odpovědnosti přihlásil spíkr Tribuny Sever. Chudák to myslel dobře, už toho lituje, stokrát by to vzal zpátky. Dalším viníkem je rozhodčí Karel Rouček. Zápas měl přerušit, zavolat si hlavního pořadatele a vrátit lidi zpátky. A samozřejmě nesmím zapomenout na Jardu Tvrdíka. To on fanouškům všechno toleroval. On je možná největším viníkem. Bohužel si to nepřizná. Má velké PR, v televizní show mu lidi tleskali, což vůbec nechápu. Pravdou je, že mluví výborně, z politiky je vycvičenej.
U televize mi bylo špatně po těle. Viděli jsme krásnej dramatickej zápas a pak se před koncem vyvalí na hřiště stovky lidí... Všechno hezký zničili, pošlapali. Nám se něco podobného stalo na Julisce