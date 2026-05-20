Porážka Dukly? Lidi, já měl telefonátů... Můj vzkaz pro šéfa komise rozhodčích
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V sobotu jsem neměl dobrou náladu. Zničil mi ji výkon sudího Berky v Teplicích. Moc dobře vím, jak se k tomu postavila komise rozhodčích. Všechno přikryla. Dala Berkovi za pravdu. Ale já s jejím pohledem nesouhlasím. Staly se přehmaty, všechny v neprospěch Dukly. Přímo na zápase jsem měl spoustu kamarádů a známých. Všichni se shodli, že zápas byl ovlivněnej. Nejvíc jim vadilo, že ve druhý minutě nebyl vyloučenej gólman Trmal. I podle mého šlo o největší chybu utkání. Moc se o ní nepsalo, ale hrát celej zápas proti oslabenýmu soupeři? Věřím, že by Dukla byla zachráněná a dolů by se sesunul Baník.
Nejsem naivní, komise si umí dost věcí obhájit. Kolikrát nad jejím hodnocením zvedám obočí, kolikrát kroutím hlavou, nebo se dokonce rozčílím. Takže vážený pane Kovaříku, od rozhodčích to byl v Teplicích jeden velkej zmetek. Souhlasím s názorem majitele Turka, stejně tak s hodnocením trenéra Šustra. Dukla měla velkou šanci v Teplicích vyhrát, kvůli rozhodčím ale nebodovala. Není úplně normální, aby v takto důležitým zápase šly všechny okolnosti proti jednomu týmu. Ruka byla pofidérní, za tím si pořád stojím. Trmal měl být vyloučenej a faul na Gilberta byl na penaltu. Na jedno mužstvo to bylo příliš.
Lidi, já měl tolik telefonátů… Volal mi jeden kamarád z tenisu, že