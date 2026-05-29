Na mundialu úspěch nečekám, ale budu fandit. Artis? Navoněná bída, nákupy nejsou vše
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Byť se o víkendu budou hrát ještě dva zápasy o udržení, liga skončila. Baník i Slovácko si v prvních barážových utkáních vyřídily tříbrankový náskok a já měl zase pravdu. Druholigové celky nemají šanci. Baráž se hraje jen proto, aby se vytvořila jakási chiméra dramatičnosti. Kdo má všech pět pohromadě, nemohl očekávat nic jinýho, než dominanci klubů z první ligy. Celou sezonu jsem slyšel vyprávět báchorky o Artisu, jak bude připravenej a dostane se nahoru. Prd! Bejvalá Líšeň je jen navoněná bída.
Je mi jasný, že složit v druhé lize tým, který bude vařit mozek nějakýmu nešťastníkovi z první ligy, je složitý. Čímž neříkám, že nemožný. Musíte mít fištróna, nos na posily, skvělýho trenéra a ještě umět kvalitu zaplatit. Artis jen nakupoval a nakupoval. Což je hezký, jenže investice musí být vynaložený účelně. Což se v Brně nestalo. Vezměte si Zbrojovku. Do vedení klubu přizvali machry, stejně jako na lavičku a výsledkem je suverénní postup s obřím náskokem na ostatní. Takhle se dělá fotbal s miliardářem v zádech.
Koukal jsem se na oba barážové zápasy, rozdíl v kvalitě byl až neuvěřitelný. Zíral jsem do Macochy a nevěřil, že mezi první a druhou ligou zeje taková propast. Pumpovat peníze není všechno. Po pádu Dukly se mi mluví smutně. Obzvlášť s vědomím, že v baráži by taky uspěla, a zachránila se. O tom jsem přesvědčenej.
Hlavní příčinou druholigových krachů je