Asi nebudeme nejvíc sexy tým na MS. Možná překvapím, ale víte, koho bych viděl v základu?
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nedělní nominační tiskovka mě navnadila na světový šampionát. Už se to blíží. Jsem v očekávání. Natěšený. Taky trochu nervózní. V noci ze čtvrtka na pátek hrajeme generálku s Guatemalou. Hádám, že se už bude hodně ladit k prvnímu utkání na šampionátu. Na hřiště přijdou opory jako Schick, Souček, Coufal, Provod, možná taky výtečníci Chorý s Douděrou. Akorát nevím, jestli to uvidím. Začíná se ve dvě ráno… Mám chuť se na to mrknout, nařídím si budík. Aspoň uvidím, čeho jsme schopní, či neschopní. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Jsem zvědavej, jak to Míra Koubek sestaví. Základní jedenáctka může hodně kopírovat otevírací zápas proti Jižní Koreji. Možná dost lidí překvapím: ale víte, koho bych rád viděl na hřišti od začátku? Adama Hložka! Nejen, že si vybojoval letenku do Ameriky, ale v mých očích i místo v sestavě.
O Adamovi se spekulovalo, jestli by měl na šampionát jet. Příprava s Kosovem na tuhle zbytečnou otázku dala jasnou odpověď. Obecně se mi nominace líbí. Míra nakonec vzal i mladého Sochůrka, byť se některým zdá, že je to vzhledem k věku příliš brzo a že si světovej šampionát nezaslouží. Já se na to takhle nedívám. Hugo je sice mladoučkej, ale fotbal umí. Jen ať se v Americe a Mexiku něčemu přiučí, nasaje náladu, podívá se na hvězdy a třeba si zahraje. Proč by ne.
Po každé nominaci se vyrojí spousta žvanilů a chytrolínů. Někomu chybí Franta, jinýmu Pepa a dalšímu Lojza. Teď ale nastalo ticho. Klídek. Nikdo nic neřešil. Jakýmsi lakmusovým papírkem všeobecné nálady je pro mě naše diskuse U Tygra. No, a my byli s nominací taky v míru. Nikdo nenadával. Vybraných šestadvacet jmen se nám líbí.