Na golfu řešíme Duklu i repre, Karvinou trošku lituju. Souček? Pravěk, chce to nová jména
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Zrovna jsem na golfovém turnaji u Plzně, kde hrajeme na zajímavé akci společně s fotbalisty i hokejisty. Pochopitelně probíráme fotbalové aktuality. Všichni mi tady gratulují k záchraně Dukly. Je tady ale i Brába (Erich Brabec, bývalý sportovně-technický ředitel FAČR), ten nás hned krotil, že to ještě určitě není tutové. Karviná podala odvolání, tím pádem i na Julisce počítají spíš s tím, že je čeká druhá liga. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
Selský rozum mi říká, že Karvinou sundají a odskáče to. Bude tam zájem Plzně i Jablonce, trošku na tom vydělají ti, co v Česku řídí fotbal. Tušíme, o koho jde… Pokud Karvinou nepustí UEFA do evropských pohárů, Plzeň půjde do lepšího předkola, rovnou do play off Evropské ligy. UEFA asi rozhodne v případě Karviné zamítavě, pro klub to může mít smutný konec. Celý případ je hodně zamotaný, potrvá, než se vyřeší odvolání.
Pro Karvinou je to každopádně velmi smutné. Po vítězství v MOL Cupu říkali – nám tyhle věci nevadí, máme pohár a vezeme domů z finále v Hradci velké zážitky. Ale jak už jsem říkal – ani tady na golfu nepřijímám gratulace.
Přál bych si, aby Dukla pokračovala v první lize, ale mám pocit, že jsme zaslouženě spadli. Karvinou trošku lituju. Hezky se na ně koukalo, hráli zajímavý fotbal, úplně zaslouženě vyhráli domácí pohár, skvěle zvládli finále s Jabloncem. Tenhle konec je smutný, ale provinili se. To, co provedl primátor Karviné, bylo hloupé, dělal blbosti. Jel v tom i jejich hráč Samuel Šigut…