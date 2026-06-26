Český výkon je ostuda, Koubek to úplně rozbombardoval... Jenže koho místo něj?
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Začnu pozitivně. Víra, co kluci slibovali před Mexikem... Opravdu bojovali o poslední naději. Ale stálo proti nim to, co jsem říkal. Skoro 90 tisíc Mexičanů na Aztéckém stadionu, k tomu nadmořská výška. K hodnocení tohle patří, nejde o výmluvy. Mexičané měli k dispozici dvanáctého i třináctého hráče. Posledně s JAR jsme měli dobrých zhruba šest minut, teď se zdálo, že výborně zvládneme celý poločas. První gól hrál obrovskou roli, pokud by se to povedlo nám… Mexičani pak byli v obrovské výhodě. Třeba Denis Višinský měl šance, dvakrát se zajímavě pokoušel o vedoucí branku. První poločas byl od nás asi nejlepší na šampionátu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Ale šlo bohužel jenom o poločas. Z ničeho jsme dostali gól a pak už to bylo celé špatně. Mexiko za chvilku přidalo druhý, z naší strany se trošku riskovalo. Nakonec jsme dopadli debaklem nula tři, prohráli jsme o třídu. Asi poprvé souhlasím s Mírou Koubkem, bylo to až nezasloužené. Porazit Mexiko je u nich složité, fotbal je pro ně skoro náboženství. Turnaj jsme ztratili hlavně proti Jižní Africe.
Jsme venku, nemůžeme říct nic jiného, než že je to ostuda. Kdyby kluci hráli jako s Mexikem dva předchozí zápasy, tak postoupili. Jenže kvalitu jsme ani do jednoho utkání úplně nedostali. Obrana s gólmanem byla slušná, ale vepředu se to neustále hýbalo, hráči pořádně nevěděli, do jakých prostorů nabíhat a podobně. To Mexičani naopak věděli dobře. Dávali si to, nabízeli se, z toho vyplynul třeba jejich první gól.
Tohle jde za trenérem Koubkem. Úplně rozbombardoval kostru týmu, dělal