Nedvěd? Jako manažer selhal na plné čáře. Koubek je ješita, mně by se místo něj líbil...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V českém fotbale se pořád něco děje. Během víkendu Pavel Nedvěd potvrdil pokračování Míry Koubka ve funkci reprezentačního trenéra, aby v první den nového pracovního týdne trenér rezignoval. Reprezentace je snad nějaká prokletá. Kocourkov střídá Kocourkov. Musím říct, že dobrovolný opuštění lodi, pokud tedy dobrovolný bylo, mě hodně zarazilo. Nic tomu nenasvědčovalo. Za trenérem stály dvě největší figury ve fotbale. Z druhé strany, jde o naprosto správnej krok. Něco se muselo stát. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Mirek prý skončil kvůli mediálnímu lynči. Já vám nevím, v zahraničí dostávají trenéři mnohem větší čočku. S Českem se to nedá srovnat. Já dost článků četl, nejvíc ve Sportu, sám jsem se k tomu vyjadřoval pro televizi. Také velmi kriticky. Ale nikde jsem nezaznamenal něco vyloženě ošklivýho nebo zlýho.
Dnes již bývalej reprezentační trenér je ješita. Jak ti přejde sedmdesát, začneš se na některý věci dívat jinak, začneš je víc prožívat, připouštět si je k tělu. A to je blbě. Přitom Mirek měl fantastický entrée. Za posledních patnáct let u reprezentace nikdo neměl lepší. Fanoušci ho vítali s nadšením, extrémně si pomohl postupem na mistrovství světa. A vidíte, po turnaji končí. Jestli to bylo vážně kvůli některejm článkům, tak mi to hlava nebere.
Já už hodně pamatuju, proto můžu srovnávat. V paměti mi zůstala řada mediálních kampaní – jedna extrémní se vedla proti Míšovi Bílkovi, také Ivan Hašek dostal co proto, svého času Pavel Vrba. O vyhazovu Jardy Šilhavého jsme se bavili tři roky v kuse. Míra to měl ze všech nejsnadnější. Měl se zavřít doma na Kladně, otevřít si s paní lahvinku vína a nechat to bejt.
Abychom byli spravedliví,