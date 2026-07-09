Paraguay bych vyloučil, slabí Brazilci, Ronaldo ve stínu. Nedvěd? Udělal dobře, ale...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Mám za sebou tři dny na festivalu v Karlových Varech, moc jsme si to všichni užili, připíjeli jsme si i na dlouholetého šéfa Jirku Bartošku. Zrovna včera jsme posílali fotku Šmícovi, který je zrovna na golfovém turnaji v Irsku. Kárali jsme se ho, že tady není s námi. Pochopitelně jsme mezi fotbalisty probírali mistrovství i náš nároďák. Asi sto lidí se mě tady na kolonádě ptalo, kdo to bude trénovat, ale já nejsem schopný odpovědět. Jsem zvědavý, jakým směrem to půjde.
Ale nejdřív k finišujícímu mistrovství. Mám pocit, že jak se turnaj zužuje, zaslouženě vypadly týmy, co měly, je to spravedlivé. Bohužel jsme mezi tím „odpadem“ byli i my, to nás mrzí, ale vypadli jsme naprosto zaslouženě.
Všichni, se kterými se bavím, říkají, že vynikající mužstvo má Francie. Drží hodně pospolu, to nebývalo zvykem. Mbappé a další hvězdy daly dohromady partu, chtějí vyhrát mistrovství, jdou si vehementně za tím. To bylo vidět i v osmifinále proti Paraguayi, jak se Francouzi semkli, neodpovídali na provokace.
Vystoupení Paraguaye bylo pro mě největším zklamáním po našem vypadnutí. Nejraději bych ji vyloučil z turnaje za to, co hráli, jaká předváděli ubohá gesta, jak faulovali. Navíc to nezvládl ani rozhodčí, to na takovém turnaji není normální.