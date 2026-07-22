Scaloni měl najít odvahu a Messiho vystřídat! Paredesovi přeskočilo, choval se jako Bořil
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Skončilo mistrovství světa. Palce jsem držel Španělsku. Ještě jsem nikdy nikomu víc nefandil. Proč? Protože projev Argentiny byl trapnej, směšnej a pobuřující. Po Paraguayi šlo o další tým z jihoamerického kontinentu, který se jen pere, hádá, ostře fauluje a neunáší to. Toho blázna Paredese bych na měsíc někam zavřel, aby vychladnul. Vždyť on byl úplně nepříčetnej. Říkám vám, že jihoamerickou kvalifikaci bych hrát nechtěl. Musí to bejt šílená mela. Modlil jsem se, aby Španělé dali gól dřív, než dojde na penalty. To se naštěstí povedlo. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Vůbec jsem nepochopil přístup Argentinců k zápasu. Nechtěli hrát, nevyužívali Messiho. U něj se musím trochu zastavit. Z finálového zápasu si udělal vycházku. Lionela považuji za nejlepšího hráče světa, ale ve finále byl nejhorší hráč na hřišti. Ani se nesnažil. Někdy se vrátil, to asi dvakrát, kdy pomohl spoluhráčům, ale jinak měl v East Rutherfordu takovou pohodovou odpolední procházku.
Přitom Argentinu dostal do finále jen on sám. Když se v posledních třech minutách trochu rozeběhl a nabídl se pro balon, hned dvě akce smrděly vyrovnáním.
Ve druhém poločase se Argentina dostala po vyloučení Fernándeze do početního oslabení, ale vzhledem ke způsobu hry Messiho měla na place o dalšího hráče míň. On se někde na půli loudal. Přešlapoval sem a tam. Ani nepresoval. Stejně ho trenér Scaloni nevystřídal…
Já bych za něj dal rabiáty na centry, běžce. Asi měl strach, co by na to řekli argentinští fanoušci. Odvahu nenašel, ale najít měl. Já vím, všichni křičeli: „Messi, Messi!“ On jim mával, odpovídal, ale trochu zapomněl na samotnej fotbal. Ksakru, já to nechápu. Vždyť se hrálo finále!
Prezentace Argentiny v průběhu zápasu, ale i po něm byla ubohá a nedůstojná významu utkání. Především Paredesovi přeskočilo.