Měl jsem vsazenou tisícovku na Zbrojovku! Tvrdík? Nebude dlouho trvat a ze Slavie zmizí
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Tak jsme se dočkali. O víkendu voněly na osmi stadionech párky, klobásy, pilo se pivo a malinovka. Zahájení soutěže mám vždycky rád. Atmosféra je zvláštní, taková slavnostní a také se rodí překvapení. Nejinak tomu bylo i teď. Dovolím si tvrdit, že liga začala přímo nestandardně. A to proto, že jsme očekávali hurónský start tří největších aspirantů na titul. Jenže oni hned dva prdli.
Sparta v Brně a Plzeň dokonce doma s Libercem. Aspoň bude zábava. A tu přece chceme. Dovedu si představit, že na Letnou i do Štruncových sadů se po prvním kole dostavil zmatek. A taky kupa otázek. Nepodcenili jsme něco v přípravě? Nezanedbali jsme něco? Máme dostatečně silnej kádr? A co trenér? No, nezávidím jim to. Pro všechny milovníky fotbalu je to velké téma. Silná kritika dopadla na Spartu po venkovní porážce 1:3 se Zbrojovkou. Na rozdíl od většiny národa se mi nezdála tak hrozná. Vyrovnala na 1:1, dalších patnáct minut Brno svírala a drtila. Ale další gól už nepřidala.
Copak o to, mně to nevadilo. Já měl vsazenou tisícovku na domácí. Krásně jsem to přečetl. Vytušil, jsem, že Sparta má nejhorší možný los. Šla na nováčka, který ale moc nováčkem není. Bylo mi jasný, že Svědík mužstvo precizně připraví. A taky že jo. Moc dobře věděl, koho posílá na hřiště, kdo mu co odehraje a co bude na hosty platit. Se Zbrojovkou udělal obrovskou změnu.
Už teď mohu říct, že odvedl velkou práci. Ke všemu Brňáci nemají rádi Prahu a sparťany dvakrát tolik. Rivalita je extrémní. Očekávalo se, že domácí půjdou nadoraz, což současný Spartičce nedělá dobře. Elánem vůlí, ale i nezpochybnitelnou kvalitou, Zbrojovka došla ke sladkýmu triumfu. A já pobral bank.
Za stavu 1:1 dostala Sparta branku z rohového kopu.